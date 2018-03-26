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    «Горные орлы» мирно разойдутся с «викингами»

    Албания – Норвегия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 26 марта

    Товарищеские матчи Сборная Албании
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    Сборная Албании
    Сборная Албании
    В понедельник, 26 марта, сборная Албании на своем поле примет Норвегию в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Албания – Норвегия.

    Албания

    Сборная Албании попала в одну группу вместе с Испанией и Италией. Поэтому, шансов пробиться на чемпионат мира у нее не было.

    «Горные орлы» смогли занять 3-е место, опередив Израиль на один пункт и Македонию на 2-а. В 10-ти встречах футболисты Пануччи заработали 13-ть баллов.

    В отборе к ЧМ-2018 албанцам можно занести в актив только победу в Израиле со счетом 3:0. Лидерам группы они проиграли во всех встречах с общим счетом 0:8.

    Ближайшие события

    После квалификации Албания успела сыграть только один поединок. В Анталье албанцы переиграли сборную Турции со счетом 3:2. Тем самым «горные орлы» прервали 5-матчевую серию без побед в контрольных встречах.

    Последний раз оппоненты играли между собой в отборе к ЧМ-2014. На своем поле албанцы сыграли вничью с норвежцами (1:1), на выезде одержали победу со счетом 1:0.

    Норвегия

    Норвежская дружина заняла 4-ю строчку в своей компании. В 10-ти поединках «викинги» заработали 13-ть баллов, одержав 4-е победы. Что правда 2-е из них над Сан-Марино (4:1 и 8:0).

    На выезде норвежцы проиграли все матчи (кроме Сан-Марино). Общий счет этих встреч — 1:11. Случился полный провал в игре с Германией, в котором «сверла» были разгромлены со счетом 0:6.

    В конце прошлого года Норвегия провела 2-а товарищеских матча и оба проиграла. Сначала в Скопье уступила Македонии (0:2), затем в Трнаве проиграла словакам (0:1).

    3,50Х

    Последний раз «викинги» смогли одержать выездную победу в товарняке в январе 2014 года, обыграв Молдавию (2:1). Затем последовала серия из 9-ти матчей без побед (2 ничьи и 7 поражений).

    Прогноз

    В предстоящей игре встретятся команды приблизительно равного уровня. Обе сборные демонстрируют оборонительный футбол, если не брать в учет игры с откровенными аутсайдерами.

    Небольшое предпочтение букмекеры отдают хозяевам: победа Албании — 2,50, победа Норвегии — 2,70, ничья — 3,50.

    Можно рискнуть и поставить в этом матче на ничью за 3,50, ведь в половине своих поединков между собой оппоненты не выявляли сильнейшего.

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