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    Порядочные «быки» ужалят «шмелей»

    «Ред Булл» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

    Лига Европы Ред Булл Зальцбург Футбол Германии Боруссия Д
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    Райнхольд Ябо
    Райнхольд Ябо
    T-Online
    Ответный матч 1/8 финала ЛЕ между командами «Ред Булл» и «Боруссия Д» пройдет 15 марта на «Ред Булл Арене». Начало поединка в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Ред Булл» — «Боруссия Д».

    «Ред Булл»

    Первый матч между этими командами немного окунул зрителей в советское прошлое. Потому что сразу вспомнилось – порядок бьет класс. Историческая победа в Германии «быков» над «Боруссией Д» (2:1) продлила их серию без поражений в еврокубках до 18-ти матчей. Так и до «Аякса» недалеко — три игры всего осталось.

    «Ред Булл» не стал откладывать дело в долгий ящик и уже с первых минут начал неприятно жалить «шмелей» своими ударами. В первом тайме гости даже «перестреляли» хозяев – 4-7. Толку было мало (один удар в створ), но это уже другой вопрос.

    Во второй половине появился и толк: из четырех попаданий «быки» выжали два гола и дотерпели до конца матча. В промежутке между играми с «Боруссией Д» команда Марко Росе сыграла вничью с середняком австрийской Бундеслиги «Маттерсбургом» 2:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Нужно заметить, что в том матче «Ред Булл» играл в меньшинстве с 12-й минуты. Но даже при этом он забил первым, а упустил победу лишь на 82-й минуте, пропустив гол с пенальти.

    «Боруссия Д»

    Матч с австрийцами можно смело называть провальным для Петера Штегера. Дело даже не в счете, а в самом рисунке игры и его качестве. Соперник не стушевался на «Сигнал Идуна Парк» и действовал грамотно на протяжении всего матча. Он менял модель своей игры прямо по ходу матча, отталкиваясь от текущей ситуации. Штегеру провернуть такое со своей командой не удалось.

    Ближайшие события

    Еще одна сторона – качество. За все 90 минут «Боруссия Д» всего два раза попала по воротам Вальке. При этом пять раз ее игроки залезали в положение «вне игры» и заработали три «горчичника» за десять фолов.

    В крайнем матче родного чемпионата «шмели» на силу обыграли «Айнтрахт». И снова геройствовал Миши Батшуайи – его второй гол на 94-й минуте принес дортмундцам победу.

    Отметим диссонанс между активностью и качеством: в первом тайме была высокая активность и низкое качество (8 ударов, 1 – в створ, забитый автогол), во втором – наоборот (5 ударов, 3 – в створ, 2 забитых гола).

    Прогноз

    Скорее всего, Марко Росе не будет ничего менять. Ставка на основную трансформацию 4-4-2 с ее корректировкой по ходу матча работает пока исправно. Потому стоит ожидать, что «быки» будут в определенном смысле подстраиваться под настрой соперника.

    1,55«Обе забьют»

    Но совершенно точно – «Ред Булл» не уйдет в глухую оборону с самого начала матча. В последнем домашнем матче Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (2:1) «быки» нанесли больше ударов, чем самая бьющая команда этого турнира (16-8).
    Наш выбор – «обе забьют» за 1,55.

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