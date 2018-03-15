«Ред Булл» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

«Ред Булл»

Первый матч между этими командами немного окунул зрителей в советское прошлое. Потому что сразу вспомнилось – порядок бьет класс. Историческая победа в Германии «быков» над «Боруссией Д» (2:1) продлила их серию без поражений в еврокубках до 18-ти матчей. Так и до «Аякса» недалеко — три игры всего осталось.

«Ред Булл» не стал откладывать дело в долгий ящик и уже с первых минут начал неприятно жалить «шмелей» своими ударами. В первом тайме гости даже «перестреляли» хозяев – 4-7. Толку было мало (один удар в створ), но это уже другой вопрос.

Во второй половине появился и толк: из четырех попаданий «быки» выжали два гола и дотерпели до конца матча. В промежутке между играми с «Боруссией Д» команда Марко Росе сыграла вничью с середняком австрийской Бундеслиги «Маттерсбургом» 2:2.

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Нужно заметить, что в том матче «Ред Булл» играл в меньшинстве с 12-й минуты. Но даже при этом он забил первым, а упустил победу лишь на 82-й минуте, пропустив гол с пенальти.

«Боруссия Д»

Матч с австрийцами можно смело называть провальным для Петера Штегера. Дело даже не в счете, а в самом рисунке игры и его качестве. Соперник не стушевался на «Сигнал Идуна Парк» и действовал грамотно на протяжении всего матча. Он менял модель своей игры прямо по ходу матча, отталкиваясь от текущей ситуации. Штегеру провернуть такое со своей командой не удалось.

Еще одна сторона – качество. За все 90 минут «Боруссия Д» всего два раза попала по воротам Вальке. При этом пять раз ее игроки залезали в положение «вне игры» и заработали три «горчичника» за десять фолов.

В крайнем матче родного чемпионата «шмели» на силу обыграли «Айнтрахт». И снова геройствовал Миши Батшуайи – его второй гол на 94-й минуте принес дортмундцам победу.

Отметим диссонанс между активностью и качеством: в первом тайме была высокая активность и низкое качество (8 ударов, 1 – в створ, забитый автогол), во втором – наоборот (5 ударов, 3 – в створ, 2 забитых гола).

Прогноз

Скорее всего, Марко Росе не будет ничего менять. Ставка на основную трансформацию 4-4-2 с ее корректировкой по ходу матча работает пока исправно. Потому стоит ожидать, что «быки» будут в определенном смысле подстраиваться под настрой соперника.

1,55«Обе забьют»

Но совершенно точно – «Ред Булл» не уйдет в глухую оборону с самого начала матча. В последнем домашнем матче Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (2:1) «быки» нанесли больше ударов, чем самая бьющая команда этого турнира (16-8).

Наш выбор – «обе забьют» за 1,55.

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