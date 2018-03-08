«Лацио» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта

«Лацио»

«Бело-голубые» на предыдущем этапе ЛЕ встречались с румынской «Стяуа». Первый поединок, который прошел в Бухаресте, римская команда проиграла со счетом 0:1. В ответной игре «Лацио» разгромил соперника (5:1) и вышел в следующий раунд ЛЕ.

Из 4-х домашних поединков в этом сезоне в ЛЕ «орлята» одержали победы в 3-х из них, еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

В Серии А подопечные Симоне Индзаги занимают 4-е место (52 очка), но всего на один пункт от них отстает миланский «Интер», имеющий одну игру в запасе.

Проиграв в последнем туре чемпионата «Ювентусу» (0:1) «Лацио» прервал победную серию, которая насчитывала 2-а матча. К тому же лациали вылетели из Кубка Италии, проиграв в полуфинале «Милану» в серии послематчевых пенальти.

Римский клуб является самым неудобным соперником для украинских команд. «Бело-голубые» из 10-ти игр одержали 8 побед при 1 ничьей и 1 поражении. В сезоне 1999/2000 в групповом раунде ЛЧ «Лацио» в 2-х встречах переиграл киевлян (2:1 и 1:0).

«Динамо»

Футболисты Александра Хацкевича после вылета из ЛЧ от швейцарского «Янг Бойз» продолжили выступать в ЛЕ. «Динамо» без особых проблем победило в своем квартете, опередив своих обидчиков по раунду плей-офф в ЛЧ.

В 1/16 финала ЛЕ «бело-синие» только благодаря голу забитому на выезде смогли пробиться в следующий этап розыгрыша, сыграв с греческим АЕКом (1:1) на выезде и (0:0) дома.

Киевляне после возобновления чемпионата Украины провели уже 3-и игры. Первый матч после перерыва принес им минимальную победу над донецким «Олимпиком» со счетом 1:0. Затем неожиданно проиграли «Вересу» (1:3). В последнем туре только в компенсированное время смогли вырвать победу у луганской «Зари» (3:2).

1,67победа «Лацио» с форой (-1)

«Динамо» после 22-х туров расположилось на 2-й строке в УПЛ, с отставанием от донецкого «Шахтера» на 6-ть баллов.

Прогноз

Римский «Лацио», по мнению букмекеров, фаворит предстоящей встречи. На его победу предлагают кэфф в 1,45. Победа «Динамо» — 7,60, ничья — 5,00.

У обоих команд наблюдаются проблемы на внутренней арене. Если киевское «Динамо» практически забронировало себе 2-ю строку в УПЛ, которая дает право на участие в ЛЧ, то «Лацио» ведет борьбу за попадание в Топ-4.

Но итальянская команда сейчас находится в более лучших игровых кондициях чем украинский клуб. И по всей видимости, на своем поле римляне должны одержать победу.

Наш прогноз — победа «Лацио» с форой (-1) за 1,67.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram