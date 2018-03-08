ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Букмекеры не сомневаются в победе «Лацио»

    «Лацио» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта

    Лига Европы Серия A Футбол Италии Лацио Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Лацио»
    Футболисты «Лацио»
    oasport.it
    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится 8-го марта, «Лацио» примет киевское «Динамо». Начало – в 23:05 мск. Прогноз на «Лацио» — «Динамо».

    «Лацио»

    «Бело-голубые» на предыдущем этапе ЛЕ встречались с румынской «Стяуа». Первый поединок, который прошел в Бухаресте, римская команда проиграла со счетом 0:1. В ответной игре «Лацио» разгромил соперника (5:1) и вышел в следующий раунд ЛЕ.

    Из 4-х домашних поединков в этом сезоне в ЛЕ «орлята» одержали победы в 3-х из них, еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

    В Серии А подопечные Симоне Индзаги занимают 4-е место (52 очка), но всего на один пункт от них отстает миланский «Интер», имеющий одну игру в запасе.

    Ближайшие события

    Проиграв в последнем туре чемпионата «Ювентусу» (0:1) «Лацио» прервал победную серию, которая насчитывала 2-а матча. К тому же лациали вылетели из Кубка Италии, проиграв в полуфинале «Милану» в серии послематчевых пенальти.

    Римский клуб является самым неудобным соперником для украинских команд. «Бело-голубые» из 10-ти игр одержали 8 побед при 1 ничьей и 1 поражении. В сезоне 1999/2000 в групповом раунде ЛЧ «Лацио» в 2-х встречах переиграл киевлян (2:1 и 1:0).

    «Динамо»

    Футболисты Александра Хацкевича после вылета из ЛЧ от швейцарского «Янг Бойз» продолжили выступать в ЛЕ. «Динамо» без особых проблем победило в своем квартете, опередив своих обидчиков по раунду плей-офф в ЛЧ.

    В 1/16 финала ЛЕ «бело-синие» только благодаря голу забитому на выезде смогли пробиться в следующий этап розыгрыша, сыграв с греческим АЕКом (1:1) на выезде и (0:0) дома.

    Киевляне после возобновления чемпионата Украины провели уже 3-и игры. Первый матч после перерыва принес им минимальную победу над донецким «Олимпиком» со счетом 1:0. Затем неожиданно проиграли «Вересу» (1:3). В последнем туре только в компенсированное время смогли вырвать победу у луганской «Зари» (3:2).

    1,67победа «Лацио» с форой (-1)

    «Динамо» после 22-х туров расположилось на 2-й строке в УПЛ, с отставанием от донецкого «Шахтера» на 6-ть баллов.

    Прогноз

    Римский «Лацио», по мнению букмекеров, фаворит предстоящей встречи. На его победу предлагают кэфф в 1,45. Победа «Динамо» — 7,60, ничья — 5,00.

    У обоих команд наблюдаются проблемы на внутренней арене. Если киевское «Динамо» практически забронировало себе 2-ю строку в УПЛ, которая дает право на участие в ЛЧ, то «Лацио» ведет борьбу за попадание в Топ-4.

    Но итальянская команда сейчас находится в более лучших игровых кондициях чем украинский клуб. И по всей видимости, на своем поле римляне должны одержать победу.

    Наш прогноз — победа «Лацио» с форой (-1) за 1,67.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Спокойный вечер Гвардиолы
  • 5,58
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программы«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Почему стоит следить за сезоном в МЛС
  • Что интересного в североамериканской лиге?
    •
  • «Зенит» машет кулаками после боя
  • Обзор СМИ после протеста «Зенита» на результат матча с «Амкаром»
    •
  • Второй подряд камбек. Матич принес «МЮ» победу на «Селхерст Парк»
  • СМИ – о волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас»
    •
  • Венгер заканчивает работу с «Арсеналом»
  • Будущее тренера предопределено
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов