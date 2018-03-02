«Анжи» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 2 марта

«Анжи»

Махачкалинский клуб является одним из претендентов на вылет из РФПЛ, занимая с 19 очками и разницей мячей 22-38 предпоследнее 15-е место в таблице.

Впрочем до зоны переходных матчей всего 1 очко, а до спасительного 12-го места — 3 очка.

Перед зимним перерывом в декабре «Анжи» на своем поле разгромил главного аутсайдера лиги «СКА-Хабаровск» (4:0), а затем проиграл на выезде московскому «Динамо» (0:2).

Зимой «Анжи» расстался с голкипером Алексеем Солосиным, защитником Аланом Багаевым и полузащитниками Гаточом Паномом и Тома Фибелем. Покинул команду арендованный у «Спартака» хавбек Аяз Гулиев, а полузащитник Вадим Афонин отправился в «Оренбург».

1,86Фора «Рубин» -0,25 Что касается пополнения, то «Анжи» выкупил права на румынского полузащитника Паула Антона у бухарестского «Динамо», заключил контракты с нападающим Амуром Калмыковым и защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором из эквадорского «Дельфина».

Линию атаки укрепили ганский форвард ФК «Майами» Квадво Поку и вновь арендованный украинец Филипп Будковский.

На сборах махачкалинцы провели ряд товарищеских матчей, в первом из которых была одержана победа над польским «Заглембе» (3:0).

Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона Во втором контрольном матче был обыгран азербайджанский «Сумгаит» (1:0), затем «Анжи» справился с казахстанским «Тоболом» (1:0), а завершил вторые сборы победой над минским «Динамо» (2:0).

На третьем сборе «Анжи» одержал победу над питерском «Динамо» (3:0) и грузинским «Колхети-1913» (4:0), а вот в матче с «Ахматом» победителя выявить не удалось — 1:1.

В заключительных матчах «Анжи» обыграл лидера первенства ФНЛ красноярский «Енисей» (2:0), а затем потерпел первое поражение, уступив «Слуцку» (1:3).

«Рубин»

Казанский «Рубин» с 23 очками занимает 11-е место — до зоны стыковых матчей всего 2 очка. Разница мячей 20-17.

Перед зимним перерывом казанцы со счетом 0:1 уступили ЦСКА и «Локомотиву», после чего на своем поле обыграли «СКА-Хабаровск» (3:1).

1,63Только одна команда забьет — нет Казанцы зимой потеряли 12 игроков. В «Зенит» перешли хавбеки Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин, Янн М’Вила перебрался в «Сент-Этьен», полузащитник Рубен Рочина перешел в «Леванте», хавбек Максим Лестенн — в «Малагу», полузащитник Мийо Цакташ вернулся в «Хайдук», а защитники Рагнар Сигурдссон и Тарас Бурлак перешли в «Ростов» и «Крылья Советов» соответственно. Защитник Мориц Бауэр перебрался в «Сток Сити».

В «Рубин» вернулся эквадорский хавбек Кристиан Нобова, у «Спартака» был арендован полузащитник Ивелин Попов, приобретен защитник «Стяуа» Габриэль Энаке. Из «Ростова» перешел Павел Могилевец и вернулся из аренды Виталий Устинов, из «Краснодара» — Вячеслав Подберёзкин.

На первом сборе казанский клуб разошелся миром с ташкентским «Локомотивом» (0:0), на втором победил чешский «Богемианс» (1:0), уступил норвежскому «Тромсе» (0:1) и обыграл венгерский «ДВТК» (2:0).

На третьих сборах казанцы сыграли сразу с четырьмя норвежскими клубами. Соперниками «Рубина» стали «Сарпсборг 08» (0:1), «Волеренга» (3:0), «Лиллестрём» (1:1) и «Русенборг» (4:1).

В матче первого круга «Рубин» разгромил «Анжи» на своем поле со счетом 6:0, а в прошлом сезоне победил на выезде со счетом 1:0, но уступил дома — 1:2.





Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рубин», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,20.

За успех «Анжи» предлагают 3,30, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,30.

1,61«Рубин» не пропустит во втором тайме До перерыва «Рубин» был явным фаворитом этой пары, но Курбан Бердыев затеял масштабную перестройку и не все детали пока встали на свои места. «Анжи» же укрепил состав и практически не пропускал на сборах, подтянув оборону. Вполне возможно, что матч закончится вничью, обилия голов вряд ли стоит ждать.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,80 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,52, а также европейский гандикап «победа "Анжи" +1 гол» — за 1,62.

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