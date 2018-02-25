«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч 26-го тура итальянской Серии А 25 февраля

«Ювентус»

«Старая синьора» ведет борьбу с «Наполи» за Скудетто в этом сезоне. На данный момент туринская команда отстает от своего конкурента на один пункт. В 25-и играх «Ювентус» положил в свою копилку 65-ть очков.

Подопечные Аллегри в Серии А смогли одержать 12-ть побед кряду, пропустив в этих встречах только один мяч. В основном «Юве» одерживал победы со счетом 1:0 — в пяти матчах и 2:0 — в четырех.

А вот в поединке Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» «черно-белые» не смогли удержать свои ворота на замке. Ведя в два мяча, они упустили победу. Теперь в ответной игре туринцам нужно будет обязательно забивать.

«Ювентус» в семи сезонах подряд одерживал победы над «Аталантой». Последний раз «зебры» теряли очки с предстоящим соперником в 2009 году.

Защитник Хуан Куадрадо и полузащитник Блез Матюиди травмированы, и пропустят поединок. А защитник Маттиа Де Шильо еще может успеть восстановиться к матчу.

«Аталанта»

«Боги» потерпели неудачу на евроарене. В противостоянии с дортмундской «Боруссией» все решилось в ответной игре, в которой «Аталанта» не смогла удержать приемлемый результат, пропустив за 7-м минут до конца основного времени.

Футболисты Гасперини занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А. В 25-и матчах «черно-синее» положили в свою копилку 38-м баллов.

На внутренней арене клуб из Бергамо последние две игры завершил ничейными результатами. Сначала поделил очки с «Кротоне» (1:1) на выезде. Затем в домашней встречи расписал мировую с «Фиорентиной» (1:1).

Примечательно, что через два дня после этого матча, оппонентам придется провести еще кубковый поединок.

1,63победа «Ювентуса» с форой (-1)

Не поможет своей команде полузащитник Лука Риццо.

Прогноз

Туринская команда просто обязана одержать победу, тем более, в домашней игре. «Ювентус» ведет борьбу с «Наполи» за Скудетто и не может позволить себе потерю очков.

«Аталанта» после тяжелого матча с «Боруссией» еще не успеть полностью восстановиться к предстоящей встрече.

Ставим на победу «Ювентуса» с форой (-1) за 1,63.

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