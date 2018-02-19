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    «Верона» даст фору «Лацио»

    «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу 19 февраля

    Серия A Футбол Италии Лацио Верона Календарь Серии А
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    Сергей Милинкович-Савич
    Сергей Милинкович-Савич
    corrieredellosport.it
    Последним матчем 25-го тура Серии А станет противостояние «Лацио» и «Вероны» на римском «Олимпико» 19 февраля. Начало матча в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Верона».

    «Лацио»

    «Лацио» пока не тот клуб, который может выдать беспроигрышную серию длинною в сезон. Потому не удивительно, что череда из восьми матчей во всех турнирах без поражений сменилась пятью матчами подряд без побед.

    Ранее самая результативная команда Серии А в последних четырех играх с учетом еврокубковой забила всего два гола. Главный фактор – это вполне естественный физический спад у лидеров команды. Это выливается не только в потерю очков, но и в потерю футболистов из-за перебора карточек.

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    Ведь когда не успеваешь перекрыть нужную зону, вынужден фолить. Так, команда Индзаги в последних двух матчах нафолила на восемь желтых карточек. Но на родном «Олимпико» «Лацио» ведет себя сдержаннее: всего один «горчичник» в трех последних домашних играх.

    «Верона»

    «Мастифы» по-прежнему бултыхаются на дне турнирной таблицы Серии А. И ближайшие два тура не несут надежды на набор очков. Какой бы кризис не словил римский клуб, он априори сильнее. С другой стороны, победы приходят тогда, когда по логике их быть не должно.

    Ближайшие события

    Так, в 17-м туре «Верона» отомстила «Милану» за вылет из Кубка (0:3) и разгромила его уже в чемпионате с аналогичным счетом. В 22-м туре команда Фабио Пеккья на выезде разнесла «Фиорентину» 4:1. А в предпоследнем туре проиграла одному из лидеров итальянского первенства «Роме» всего в один мяч (0:1).

    В последних трех матчах «греки» заработали восемь предупреждений. Если же брать чисто выездные поединки, то цифра несколько возрастет – девять желтых за те же восемь матчей.

    Прогноз

    Как раз из-за перебора карточек не сыграет футболист «орлов» Лукас Лейва. Целая группировка римских парней может пропустить поединок: Де Врей, Маркетти, Маурисио и Альберто Луис. У «Вероны» на поле вряд ли появятся Черчи, Феррари и Бьянкетти.

    1,93«Желтые карточки: Ф2 (-1)»

    В первом круге римский клуб без напряга выиграл 3:0. В той игре команды на двоих получили четыре предупреждения. Судить сегодняшний матч будет Джанпаоло Кальварезе. В среднем в нынешнем сезоне он 3,7 «горчичника» за игру. Обе команды в последнее время много фолят. Но думаем, что «Лацио» дома будет поспокойнее.

    Наш выбор – «Желтые карточки: Ф2 (-1)» за 1,93.

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