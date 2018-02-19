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    Хватит ли «быков» на два фронта?

    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 февраля

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    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
    В понедельник, 19 февраля, закрывать 23-й тур немецкой Бундеслиги будут «Айнтрах» и «РБ Лейпциг». Начало встречи в 22:30 по Москве. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».

    «Айнтрахт»

    Соперников разделяет всего два балла в турнирной таблице. После 22-х игр чемпионата «орлы» расположились на 6-й строке турнирки. В этих матчах они смогли заработать 36-ть очков.

    Из пяти последних встреч «Айнтрахт» смог одержать четыре победы и один матч проиграл. Переиграл «Вольфсбург» (3:1) в гостях и «Боруссию М» (2:0) дома в играх чемпионата.

    Затем проиграл на выезде «Аусбургу» со счетом 0:3. Потом на своей арене победил «Майнц» (3:0) в кубковом поединке. В 22-м туре обыграл последнюю команду Бундеслиги «Кельн» (4:2).

    Ближайшие события

    В новейшей истории оппоненты успели провести только три поединка между собой. В двух матчах «орлы» проиграли (1:2 и 0:3) и еще одну игру свели вничью (2:2).

    Все футболисты в строю и готовы принять участие в предстоящей игре.

    «РБ Лейпциг»

    Подопечные Ральфа Хазенхюттля в четверг смогли одержать победу в Неаполе. В рамках 1/16 финала Лиги Европы «быки» повергли «Наполи» со счетом 3:1.

    «РБ Лейпциг» одержал победы в трех из пяти последних играх чемпионата Германии. Сначала переиграл «Шальке» (3:1) на родной арене. Потом «быки» проиграли «Фрайбургу» (1:2) на выезде. Возвратившись на «Ред Булл Арену» не смогли переиграть «Гамбург» (1:1).

    В 21-й игровой день одолели на выезде «Боруссию М» (1:0). Игра заключительного тура принесла викторию над «Аусбургом» (2:0).

    Гостевые игры чемпионата принесли быкам 4-е победы, 2-е ничьи и 5-ь поражений. В четырех выездных поединках они не смогли забить, при этом неизменно проигрывали в этих встречах.

    1,74 голы в обоих таймах: да

    Под вопросом участие в матче полузащитника Марселя Хальстенберга.

    Прогноз

    Обе команды оценены почти равными шансами на победу. 2,60 и 2,80 соответственно. На ничью предлагают кэфф в 3,50.

    3,50Ничья

    Оппоненты ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Плотность команд в верхушке Бундеслиги очень большая. И поэтому любая осечка может перечеркнуть надежды команд на участие в самом престижном кубковом соревнование. Поэтому рискнем предсказать ничью в этой игре.

    Матчи, с участием предстоящих соперников, редко когда заканчиваются без забитых мячей. По всей видимости и эта игра не станет исключением.

    Неплохой кэфф дают на событие — голы в обоих таймах: да за 1,74.

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