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    Форсировать команды не будут

    «Боруссия Д» — «Аталанта». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля

    Лига Европы Боруссия Д Аталанта
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    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини
    suarabola.com
    В первом матче 1/16 Лиги Европы 13 февраля на «Сигнал Идуна Парк» местная «Боруссия Д» примет приезжую «Аталанту». Матч начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Боруссия Д» — «Аталанта».

    «Боруссия Д»

    Зачастую клубы меняют тактику и стиль игры в зависимости от турнира. Потому сосредоточимся именно на выступлениях дортмундцев в еврокубках. Там есть, что проанализировать и над чем поплакать.

    «Шмели» попали в Лигу Европы посредством вылета из более престижной Лиги чемпионов. Выступления в своей группе («Н») команда тогда еще Боша провалила. За шесть матчей ей удалось добыть только две ничьи – с аутсайдером группы «АПОЭЛом» (дважды по 1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Параллельным ходом «Боруссия» портачила в родном чемпионате. Это привело к смене тренера, новым наставником «шмелей» стал Петер Штегер. Пока под его руководством «Боруссия Д» с учетом всех турниров проиграла всего раз – «Баварии» в Кубке Германии (1:2). Но назвать игру дортмундцев уверенной язык не поворачивается.

    «Аталанта»

    «Королева провинциалов» уверенно выиграла свою группу Лиги Европы без единого поражения. Дважды потеряла очки на выезде. Сначала во Франции против «Лиона» (1:1), потом – на Кипре против «Аполлона» (1:1). Но финишировала «Богиня» хорошо: разгром «Эвертона» 5:1 и трудовая победа над «Лионом» 1:0.

    Ближайшие события

    Эти две победы показали маленькую фишку подопечных Джан Пьеро Гасперини: забить ранний гол, а потом браво отзащищаться и умело кусать соперника на контратаках. Из-за этих контрвыпадов статистика показывает, что «оробичи» проводят вторые таймы сильнее. Но теперь Вам понятно, почему.

    В чемпионате Италии «Аталанта» занимает восьмое место и отстает от зоны еврокубков на четыре очка. В последнем туре команда оступилась в игре против одного из аутсайдеров чемпионата «Кротоне» (1:1). Быстрого гола не получилось и даже пришлось спасаться: подопечные Гасперини забили только на 88-й минуте.

    Прогноз

    2,41«1 тайм: Х»

    Букмекеры считают фаворитом немцев. Это логически вытекает из текущей формы соперников. Ведь последние пять матчей «Боруссия Д» не проигрывает, «Аталанта» «влетела» дважды: в Серии А «Наполи» (0:1) и в Кубке Италии «Ювентусу» (0:1).

    Однако не спешите «пулять» на «шмелей». В родном чемпионате «Аталанта» играет на выезде не многим хуже, чем на родном стадионе. Это касается и еврокубков. «Эвертон» не даст соврать. Советуем присмотреться к исходам первого тайма.

    Первые таймы двух последних поединков команды провели слабо. Только дортмундцы смогли реализовать единственный удар в створ в матче с «Кельном». А это последняя команда Бундеслиги, на секундочку. Ясно видно, что форсировать события команды не должны. Потому предлагаем поставить на ничью в первом тайме за 2,41.

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