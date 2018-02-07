«Тоттенхэм» — «Ньюпорт». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 7 февраля

«Тотенхэм»

«Шпоры» в 1/32 финала Кубка Англии одержали крупную домашнюю победу над «Уимблдоном» (3:0), после чего в рамках АПЛ разгромили дома «Эвертон» (4:0) и на выезде поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1).

В 1/16 финала Кубка лондонский клуб отправился в гости к «Ньюпорт Каунти» и едва не вылетел из турнира, пропустив в первом тайме и сравняв лишь на 82-й минуте, благодаря голу Гарри Кейна.

Затем «шпоры» дома одержали уверенную победу над «МЮ» (2:0), а в последнем матче угли от поражения в гостевом матче с «Ливерпулем» (2:2), пропустив на первой компенсированной минуте. но отыгравшись на 5-й добавленной минуте.

1,91Победа «Тоттенхэма» и 4 или более голов в матче В АПЛ «Тоттенхэм» расположился на 5-м месте с 49 очками и разницей мячей 51-24. Лучший бомбардир команды Гарри Кейн с 22 голами в АПЛ. 8 голов и 4 ассиста у Сон Хын Мина.

В лазарете команды находятся Тоби Алдервейрелд, Серж Орье и Гарри Уинкс.

«Ньюпорт Каунти»

Выступающий в четвертом дивизионе валлийский клуб начал поход в кубке с самого низа. в 1/28 финала на своем поле обыграв «Уолссол» (2:1) из третьего дивизиона, а в 1/64 победив на своем поле соседей по таблице — «Кембридж» (2:0).

В 1/32 финала «Ньюпорт» на своем поле вырвал победу у выступающего в Чемпионшипе «Лидса» (2:1), забив победный гол на 89-й минуте.

В домашнем матче 1/16 финала с «Тоттенхэмом» чудо было близко, но «шпоры» сумели отыграться в конце матча.

После чего огорченные «изгнанники» в рамках чемпионата проиграли на выезде сначала «Линкольн Сити» (1:3), а затем «Колчестеру» (0:2).

1,80Фора «Победа Тоттенхэма -2 гола» В турнирной таблице четвертого дивизиона «Ньюпорт» находится на 11-м месте, на 6 очков отставая от зоны переходных матчей.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тоттенхэм», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,11.

За успех «Ньюпорт» предлагают 21,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 9,0.

2,40Гарри Кейн и Сон Хын Мин забьют в течение матча Для «Ньюпорта» выезд на «Уэмбли» будет историческим событием и подопечные Майка Флинна выложатся по-полной, но явным фаворитом является «Тоттенхэм», чьи игроки подойдут ко второму матчу без недооценки соперника. Единственное, на что может надеяться «Ньюпорт» — не проиграть крупно.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,55 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Ньюпорта" +3 гола» — за 1,80.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram