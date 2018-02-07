ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Совершит ли «Ньюпорт» чудо на «Уэмбли»?

    «Тоттенхэм» — «Ньюпорт». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 7 февраля

    Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Тоттенхэм» — «Ньюпорт»
    «Тоттенхэм» — «Ньюпорт»
    Тоттенхэм — Ньюпорт22:45
    В среду, 7 февраля, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ньюпорт Каунти» в рамках переигровки матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, которая пройдет на «Уэмбли», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ньюпорт».

    «Тотенхэм»

    «Шпоры» в 1/32 финала Кубка Англии одержали крупную домашнюю победу над «Уимблдоном» (3:0), после чего в рамках АПЛ разгромили дома «Эвертон» (4:0) и на выезде поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1).

    В 1/16 финала Кубка лондонский клуб отправился в гости к «Ньюпорт Каунти» и едва не вылетел из турнира, пропустив в первом тайме и сравняв лишь на 82-й минуте, благодаря голу Гарри Кейна.

    Затем «шпоры» дома одержали уверенную победу над «МЮ» (2:0), а в последнем матче угли от поражения в гостевом матче с «Ливерпулем» (2:2), пропустив на первой компенсированной минуте. но отыгравшись на 5-й добавленной минуте.

    1,91Победа «Тоттенхэма» и 4 или более голов в матче В АПЛ «Тоттенхэм» расположился на 5-м месте с 49 очками и разницей мячей 51-24. Лучший бомбардир команды Гарри Кейн с 22 голами в АПЛ. 8 голов и 4 ассиста у Сон Хын Мина.

    В лазарете команды находятся Тоби Алдервейрелд, Серж Орье и Гарри Уинкс.

    «Ньюпорт Каунти»

    Выступающий в четвертом дивизионе валлийский клуб начал поход в кубке с самого низа. в 1/28 финала на своем поле обыграв «Уолссол» (2:1) из третьего дивизиона, а в 1/64 победив на своем поле соседей по таблице — «Кембридж» (2:0).

    Ближайшие события

    В 1/32 финала «Ньюпорт» на своем поле вырвал победу у выступающего в Чемпионшипе «Лидса» (2:1), забив победный гол на 89-й минуте.

    В домашнем матче 1/16 финала с «Тоттенхэмом» чудо было близко, но «шпоры» сумели отыграться в конце матча.

    После чего огорченные «изгнанники» в рамках чемпионата проиграли на выезде сначала «Линкольн Сити» (1:3), а затем «Колчестеру» (0:2).

    1,80Фора «Победа Тоттенхэма -2 гола» В турнирной таблице четвертого дивизиона «Ньюпорт» находится на 11-м месте, на 6 очков отставая от зоны переходных матчей.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тоттенхэм», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,11.

    За успех «Ньюпорт» предлагают 21,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 9,0.

    2,40Гарри Кейн и Сон Хын Мин забьют в течение матча Для «Ньюпорта» выезд на «Уэмбли» будет историческим событием и подопечные Майка Флинна выложатся по-полной, но явным фаворитом является «Тоттенхэм», чьи игроки подойдут ко второму матчу без недооценки соперника. Единственное, на что может надеяться «Ньюпорт» — не проиграть крупно.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,55 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Ньюпорта" +3 гола» — за 1,80.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Размяться на «львах»
  • 3,44
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов