«Байер» — «Вердер». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Германии 6-го февраля

«Байер»

«Байер» помог сегодняшнему сопернику выбраться из зоны вылета. Заслуга «Вердера» первостепенно велика, но не возьми «фармацевты» три очка в матче с «Майнцем» в 20-м туре, быть бременцам в постыдной зоне турнирной таблицы. Но обратимся к леверкузенцам.

В игре с «карнавальниками» команда Хейко Херрлиха имела подавляющее преимущество: 70% владения мячом, 12-4 по ударам, 13-0 по угловым. Но первый тайм был просто наваждением – ни одного удара в створ из восьми попыток. Во второй половине ребята исправились и забили два мяча, на которые соперник не ответил.

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В последнем туре «Фрайбург» смог отстоять нулевую ничью против «фармацевтов». Залог успеха – терпение, наглость и нарушения. Первую желтую карточку ребята Штрайха получили уже на 3-й минуте. За матч они нахватали семь «горчичников».

В 1/8 Кубка Германии «Байер» прошел «Боруссию М». Уступая по количеству моментов в два раза (12-6), леверкузенцы смогли реализовать один из немного численных ударов в створ. Гол Бэйли на 70-й минуте матча остался единственным.

«Вердер»

В предыдущей стадии Кубка «музыканты» обыграли как раз недавнего соперника «фармацевтов» — «Фрайбург» (3:2). Быстрый старт помог «зелено-белым» ошарашить соперника двумя голами уже к 20-й минуте матча, а так первая половина встречи прошла в равной борьбе. Во второй 45-минутке ситуация перевернулась: счет равный (1:1), а игровое преимущество было у «Вердера».

В последнем туре чемпионата бременцы «хлопнули» «Шальке». В середине первого тайма они пропустили гол от Коноплянки, но ничуть не смутились и продолжали работать. Им удалось засушить игру в первой половине: на двоих команды нанесли два удара в створ. Вторые 45 минут прошли под аккомпанемент ударов: 13-10 в пользу «кобальтовых».

Но эффективнее оказался «Вердер»: из семь ударов в створ они выжали два гола. Причем сделали это в конце поединка, когда силы уже были на исходе. Правда, к тому моменту «Шальке» играл в меньшинстве – на 78-й минуте удаление получил Настасич.

Прогноз

1,66«1 тайм: ТМ 1,5»

На домашнем стадионе «Байер» выиграл пять из 10-ти матчей, это при четырех ничьих. «Вердер» на выезде добыл тоже четыре ничьих. Последняя встреча команд прошла в 16-м туре Бундеслиги. Тогда «фармацевты» праздновали минимальную победу 1:0.

«Музыканты» по привычке провели слабый первый тайм, и леверкузенцы их наказали уже на 11-й минуте. Советуем обратить внимание на ставку «Результативность Команды 2: 2 тайм больше 1-го тайма». Но кэфы должны появиться ближе к игре.

Пока можно поставить на «1 тайм: ТМ 1,5» за 1,66.

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