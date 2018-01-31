«Сантьяго Вандерерс» — «Мельгар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес 31 января

«Сантьяго Вандерерс»

Ситуация смешная. Совсем недавно «El Decano» провели матч против последнего чемпиона Высшего дивизиона Чили за Суперкубок страны. «Вандерерс» ведь каким-то чудом выиграли Кубок у команды, которая по итогам чемпионата заняла третье место. Сам «Сантьяго Вандерерс» вылетел из «вышки».

Матч за Суперкубок «Caturros» проиграли с треском – 0:3. Все три гола пустили в первом тайме. Даже удаление в составе соперника в начале второй половины не помогло подопечным Кордовы отквитать хотя бы один мяч.

Матчи за выживание были еще в декабре. В первом выездном матче «Caturros» переиграли «Унион Ла Калера» 1:0. По игре смотрелись хуже: владели мячом 41% игрового времени, создали меньше моментов (всего три удара в створ), подали только три угловых. Но один эпизод решил исход первого поединка.

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В ответке дома «Сантьяго Вандерерс» умудрились упустить преимущество на 93-й минуте матча. А в серии пенальти у троих игроков сдали нервишки. Как результат, следующий сезон команда Кордовы начнет в Примере Б.

«Мельгар»

«Los Domino» не проводили официальных матчей с начала декабря. Первый тур нового чемпионата Перу начнется 4-го февраля. А команда Энрике Меса заполнила этот катастрофически большой промежуток всего одним спаррингом.

«Красно-черные» обыграли аутсайдера чемпионата Колумбии 3:0. Все голы влетели во втором тайме. Сезон в своем чемпионате закончили на мажорной ноте. В последнем матче разгромили середняка Высшего дивизиона Перу «Спорт Уанкайо» 4:0. Три гола – во втором тайме.

Еще одним матчем ранее добыли очень важную выездную ничью против еще одного середняка «Депортиво Мунисипаль». Свой гол «Мельгар» по традиции забил во второй половине встречи.

Прогноз

3,50ничья

Не все конторы принимают ставки на этот матч. Это говорит о многом. Матчей между этими командами не было. Вспомнить не о чем. Если представить, что игра пройдет честно, советуем присмотреться к ставке на ничью. Статистика классификации Кубка Либертадорес говорит, что половина матчей играется именно на такой результат.

За ничью в этом матче букмекеры дают 3,50. Победа хозяев, конечно, более вероятна. Но опять же, будем откровенны, честность матча никем не обеспечена.

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