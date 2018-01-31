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    Нервы в пределах приличия

    «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английского первенства по футболу 31 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вест Бромвич Календарь АПЛ
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    Гарет Барри
    Гарет Барри
    Sportsnet
    В 25-м туре английского чемпионата «Манчестер Сити» примет на «Этихаде» «Вест Бромвич» 31 января. Роберт Мэдли выведет команды на поле в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».

    «Манчестер Сити»

    Три последних тура принесли команде Хосепа Гвардиолы не только поражение, но и скинули ее с пьедестала самой «сухой» команды турнира. Теперь главными «сухарями» являются «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — по 16 пропущенных. Звание самой результативной по-прежнему у «горожан» — 70 забитых голов в 24-х поединках.

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    Последний раз «Ман Сити» уходил с поля без забитого гола еще в последнем матче старого года. Это был первый и пока последний матч, когда «горожане» не забивали. Но отмечаем усталость игроков «Манчестер Сити». Пока она не влияет на результаты, но уже показывает себя довольно ярко.

    Кубковые встречи и матчи чемпионата показали тенденцию не только к пропущенным голам, но и к снижению эффективности. В матче против «Ливерпуля» из 11-ти ударов в створ пришлось только четыре.

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    В ответке против «Бристоля» — шесть из 28-ми. В первом матче с командой из Чемпионшипа – шесть из 26-ти. Только в матче последнего тура против «Ньюкасла» почти половина (9 из 21) ударов была в рамку.

    «Вест Бромвич»

    За последние пять матчей в Премьер-лиге подопечные Пардью проиграли только раз. Но победили тоже однажды. Именно большое количество ничейных результатов мешает «дроздам» вырваться из зоны вылета. Пока они на предпоследнем месте. Но выше «Суонси» они только за счет лучшей разницы голов.

    Ближайшие события

    Не все четыре следующих противника сулят очки. Матчи против «Челси» и «Уотфорда» могут принести зачетные пункты только в случае сверхусилий или везения. Как, например, с «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (0:0). С первыми повезло, что забили (пенальти на 89-й минуте), со вторыми – что не пропустили (почти половину своих ударов «мерсисайдцы» направили в защитников).

    Последнюю встречу с командой Клоппа «дрозды» вообще выиграли. Вполне себе основной состав «красных» опять доминировал: 69% владения, 23-8 по ударам, 6-2 по угловым. Но дикая халатность привела к трем ошибкам, которые превратились в три гола. Это были единственные удары «Вест Бромвича» в створ.

    Прогноз

    1,67«Ф2 (+2,5)»

    Два последних личных матча (один в Кубке лиги) «Манчестер Сити» выиграл с минимальным перевесом. В обоих случаях победа далась «горожанам» нелегко. Как и голы «Вест Бромвичу». Свои мячи «дрозды» забивали ближе к концу поединка. В октябрьской встрече в рамках АПЛ они забили на 92-й минуте.

    Из проблем Гвардиолы можно отметить свежую травму Сане. У гостей может не сыграть Эванс, остальные в строю. Благодаря более легкому календарю и куражу команда Пардью потреплет нервы Гвардиоле. Но не сильно – в пределах приличия. Наш выбор – «Ф2 (+2,5)» за 1,67.

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