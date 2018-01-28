СПАЛ — «Интер». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу 28 января

СПАЛ

Клуб из Феррары на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблицы Серии А. Команда Семпличи в 21-м матче чемпионата смогла заработать только 16-ть баллов.

«Бело-голубые» в этом сезоне на своем поле смогли одержать только две победы в 10-ти поединках. Обыграли «Удинезе» (3:2) и «Дженоа» (1:0). Четыре матча сыграли вничью и столько же проиграли. Из 10-ти встреч, проведенных на «Паоло Мацца», не уходили с поля без забитого мяча в восьми.

СПАЛ имеет четырехматчевую серию без побед. За этот период они два матча проиграли. Уступили «Сампдории» (0:2) на выезде и «Лацио» (2:5) дома. Вничью сыграли с «Торино» (2:2) на родной арене и «Удинезе» (1:1) в гостях.

Игра первого круга закончилась победой «Интера» со счетом 2:0.

«Интер»

Подопечные Лучано Спалетти не знают радости победы уже на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Последний раз «Интернационале» побеждал 3 декабря 2017 года. На своем поле разгромил «Кьево» со счетом 5:0.

«Чёрно-синие» три последних тура играли только вничью. В гостях поделили очки с «Фиорентиной» (1:1). На «Джузеппе Меацца» расписали мировые с римскими командами. С «Лации» (0:0) и «Ромой» (1:1) в последней игре чемпионата.

Только один раз «интеристы» проиграли на выезде в этом сезоне. Уступили «Сассуоло» со счетом 0:1 в рамках 18-го тура. Пять поединков выиграли и четыре матча победителя не выявили. Общий счет этих игр — 16-7 в пользу команды из Милана.

1,67победа «Интер»

«Интер» после 21-го матча занимает четвертую строку в турнирной таблицы Серии А. В этих поединках положил в свою копилку 43-и очка. Отставание от третьего места составляет три балла.

Прогноз

«Нерадзурри» — фавориты предстоящей встречи. Шансы на их победу оценены коэффициентом 1,67. На победу СПАЛа букмекеры предлагают — 5,30. Ничья — 4,00.

На данный момент у команды Спалетти затяжная серия без побед. Но в общем, «Интер» неплохо выступает на выезде, проиграв только один раз. Напротив, их соперник не очень убедительно играет на родной арене. К тому же «интеристы» ведут борьбу с римскими командами за бронзу чемпионата. Поэтому в игре с аутсайдером они обязаны брать три очка.

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