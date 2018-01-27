«Питерборо» — «Лестер». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января

«Питерборо»

Выступающий в третьем дивизионе «Питерборо» начал продвижение в Кубке Англии с самых низов, в 1/128-й финала обыграв «Транмер Роверс» (1:1 дома и 5:0 в гостях).

В 1/64 «шикарные» добились победы над «Уокингом» (1:1 на выезде и 5:2 дома), а в 1/32-й финала одержали выездную победу над «Астон Виллой» (3:1).

Затем, в матче третьего дивизиона «Питерборо» разошелся миром с «Уиганом» (0:0) на выезде и разгромил дома «Олдхэм» (3:0).

2,25Варди забьет и Лестер победит Лучший бомбардир «Питерборо» — Джек Мэрриотт, наколотивший 18 голов, еще 6 мячей у Дэнни Ллойда, по 5 голов забили Маркус Мэддисон и Джуниор Морайес.

«Лестер»

«Лисы» в 1/32 финала справились с «Флитвуд таун», но не с первого раза. В первом матче с командой третьего дивизиона на выезде подопечные Клода Пюэля сыграли вничью 0:0.

Затем «Лестер» на выезде разошелся миром с «Челси» (0:0) в матче АПЛ, а в ответном матче с «Флитвудом» на своем поле одержал победу со счетом 2:0.

В последнем матче «Лестер» в рамках АПЛ одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 2:0.

2,10Лестер победит и ТБ 2,5 Лучший нападающий «Лестера» — Джейми Варди с 10 голами, еще 8 голов и 10 ассистов у Рияда Мареза.

Из-за травм матч могут пропустить защитник Гарри Магир, хавбек Мэтти Джеймс и форвард Джейми Варди.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Лестер», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,61.

За успех «Питерборо» предлагают 5,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

Шансы «Лестера» на выход в следующий раунд оценивают с коэффициентом 1,20, за «Вест Бромвич» дают коэффициент 4,33.

2,30Обе забьют без ничьей «Лисы» уже чуть не обожглись на команде из третьего дивизиона в прошлом раунде, к тому де играть придется на выезде, где «Лестер» не может победить уже 4 матча подряд. «Питерборо» из четырех последних домашних матчей выиграл три, сыграв один раз вничью. «Лисы», скорее всего, не повторят ошибки и додавят соперника без переигровки, но «шикарным» может удастся забить.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,61 и «тотал голов больше 2,5» за 1,57, а также европейский гандикап «победа "Питерборо" +2 гола» — за 1,40.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram