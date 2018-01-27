«Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января

«Локомотив»

«Железнодорожники» на зимний перерыв ушли на первом месте в РФПЛ. В 20-ти матчах чемпионата команда Семина набрала 45-ть баллов. «Зенит» и «Спартак» отстают от «красно-зелёных» на восемь очков.

Шесть последних официальных игр «Локомотив» выиграл. Одержали две победы в ЛЕ. И четыре матча в чемпионате России.

Подопечные Семина уже успели провести два контрольных поединка. 18 января проиграли аутсайдеру чемпионата Швейцарии. Матч с «Люцерном» закончился со счетом 0:3. Во втором товарищеском матче «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Гол на счету Джефферсона Фарфана.

«Эстерсунд»

«Красно-черные» провели самый удачный сезон в своей истории. «Эстерсунд» одержал победу в Кубке Швеции. В Лиге Европы команда Поттера, преодолев три раунда квалификации, пробились в групповой этап.

В своем квартете шведская команда смогла занять второе место. И теперь в плей-офф сыграет с лондонским «Арсеналом».

По итогам чемпионата Швеции-2017 «Эстерсунд» занял пятое место, с отставание от первого места в 14-ть очков.

1,70победа «Локомотива»

Подопечные Поттера в этом году провели только один контрольный поединок. Уступили другой команде с Аллсвенскан «Сундсваллю» со счетом 0:1.

Прогноз

Команды ведут подготовку к предстоящим матчам в еврокубках и на внутренней арене. Этот сезон очень удачно складывается для обоих клубов.

У шведского клуба сезон начнется раньше, чем у «Локомотива». 9 февраля им предстоит провести поединок в Кубке Швеции. Скорее всего, Поттер побережет своих лидеров и даст сыграть молодым игрокам. Рискнем предположить, что «паровоз» одержит победу в этом контрольном матче.

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