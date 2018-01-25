«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 25 января

«Барселона»

Каталонская «Барселона» стартовала в Кубке Испании с победы над «Мурсией» (3:0 на выезде и 5:0 дома). Затем «сине-гранатовые» разобрались с «Сельтой» (1:1 на выезде и 5:0 дома).

Первый четвертьфинальный матч с «Эспаньолом» закончился неожиданным для всех гостевым поражением со счетом 0:1. Подопечные Вальверде могли повести на 63-й, но Лионель Месси не реализовал пенальти, а на последних минута «Барса» пропустила.

Это поражение стало первым после прошлогоднего августовского провала каталонцев в Суперкубке Испании.

В следующем матче «Барселона» в рамках Лиги 1 разгромила на выезде «Бетис» со счетом 5:0, укрепив свое лидерство в таблице с 54 очами и разницей мячей 57-9.

1,70Забьет только «Барселона» Лучший бомбардир с 19 голами и 11 ассистами — Лионель Месси, еще 15 голов и 5 передач у Луиса Суареса и 8 голов у Паулиньо.

Матч из-за травм пропустят защитник Хавьер Маскерано, нападающие Пако Алькасер и Усман Дембеле, и полузащитники Филиппе Коутиньо и Андрес Иньеста.

«Эспаньол»

Футболисты «Эспаньола» в текущем розыгрыше Кубка Испании стартовали со стадии 1/16 финала, в которой одолели «Тенерифе» (0:0 в гостях и 3:2 дома). После этого они сломили сопротивление «Леванте» (1:2 дома и 2:0 в гостях), пробившись в четвертьфинал.

После ответной встречи с валенсийским клубом «попугаи» дома сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

После неожиданной победы в первом матче с «Барселоной» (1:0), барселонский клуб на своем поле был разгромлен «Севильей» (0:3).

1,75«Барса» победит и 4 или более голов в матче В турнирной таблице чемпионата Испании «Эспаньол» занимает 14-е место по итогам 20 сыгранных туров, в которых они набрали 24 очка.

Разница мячей 16-25, лучший бомбардир Жерар Морено с 8 голами, по 3 мяча и передачи у Лео Баптистао.

Среди травмированных у «Эспаньола» значится вратарь Лопес Гарроте Адриан и защитники Серхио Санчес и Оскар Дуарте.

В матче первого круга «Эспаньол» был бит на «Камп Ноу» со счетом 0:5. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба матча со счетом 4:1 дома и 3:0 на выезде. То же и сезоном ранее.

Последний раз на «Камп Ноу» «Эспаньол» набирал очки еще в сезоне 2008/09, победив со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,12.

За успех «Эспаньола» предлагают 19,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 8,50.

Шансы «Барселоны» на выход в следующий раунд оценивают с коэффициентом 1,22, за «Эспаньол» дают коэффициент 4,0.

1,75Гандикап «победа "Барселоны" -2 гола» Шансов у гостей практически нет — на «Камп Ноу» им годами не дается даже сыграть вничью, к тому же «Барса» в последних домашних матчах редко забивала меньше 4-5 мячей. «Эспаньол» постарается удержать минимальное преимущество, но это им вряд ли удастся, а забивают «попугаи» очень мало.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов больше 3,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Эспаньола" +3 гола» — за 1,85.

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