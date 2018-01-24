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    Остались ли у «Лиона» силы на борьбу с «Монако»?

    «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января

    Кубок Франции Футбол Франции Монако Лион
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    Футболисты «Лиона»
    Футболисты «Лиона»
    metro.co.uk
    В среду, 24 января, «Монако» примет «Лион» в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 23:05 по московскому времени.

    «Монако»

    В нынешнем розыгрыше Кубка Франции «Монако» стартовал в начале января со стадии 1/32 финала, когда в гостях уверенно разобрался с «Изером» (5:2).

    Что касается чемпионата Франции, то там «монегаски» идут четвертыми по итогам 22 сыгранных туров.

    Подопечные Леонарду Жардима набрали 46 очков и отстают от «Марселя» на один балл, а от «Лиона» — на два.

    В национальном первенстве «Монако» не проигрывал с 29 ноября прошлого года. В своем последнем матче он на своем поле переиграл «Метц» (3:1).

    В лазарете «Монако» находятся Жемерсон, Жюльен Серрано и Адама Траоре.

    «Лион»

    Футболисты «Лиона» начали свой путь за Кубком Франции с непростого выездного матча против «Нанси» (3:2), в котором вырвали победу благодаря двум поздним голам, забитым Марсело и Максвеллом Корне.

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    В турнирной таблице чемпионата Франции, как уже было сказано, «ткачи» занимают второе место, отставая от «Пари Сен-Жермен» на 8 очков.

    К слову, накануне «Лион» на своем поле принимал как раз парижан, у которых выиграл 2:1. Хозяева играли в большинстве с 57-й минуты, а победный гол забил Мемфис Депай за несколько секунд до финального свистка.

    Свое последнее поражение в национальном первенстве команда Бруно Женезио тоже потерпела 29 ноября прошлого года.

    Особых кадровых проблем у «Лиона» на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2,14, победа «Лиона» — 3,10, ничья – 3,50.

    1,71«Лион» не проиграет

    Команды на данный момент находятся примерно на одном уровне, что доказывает их турнирное положение в чемпионате Франции.

    Плюсом для «монегасков» станет домашнее поле, а также тот факт, что на минувших выходных они играли с аутсайдером.

    В то же время «ткачам» пришлось изрядно попотеть в игре с «Пари Сен-Жермен», который они в итоге победили.

    Если все же выбирать между командами, то мы бы сделали ставку на «Лион», который в этом сезоне выглядит чуточку стабильнее, обыграл многих прямых конкурентов, да и в целом проигрывает очень редко. Можно поставить на «гости не проиграют» за 1,71.

    2,34Победа «Лиона» с форой 0

    Чтобы увеличить коэффициент, можно взять «победу "Лиона" с форой 0» за 2,34. Будем надеяться, что у команды Бруно Женезио остались силы на новые свершения.

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