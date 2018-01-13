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    Кому играть?

    «Ньюкасл» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу 13 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Суонси
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    Рафаэль Бенитес
    Рафаэль Бенитес
    Stadium Astro
    В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» 13 января примет на «Сент-Джеймс Парк» «Суонси». Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Ньюкасл»

    Команды, занимающие в турнирке места с 12-го по 18-ое, идут в притирочку. Разница между ними – 2-3 очка. Так, хорошо проведя праздничные матчи, «Ньюкасл» смог вырваться из пучины зоны вылета и оторваться от «Стока» на упомянутые два очка.

    Но однозначно судить об игре «сорок» нельзя. «Черно-белые» не радовали болельщиков победами на своем стадионе аж с конца октября, когда минимально обыграли «Кристал Пэлас». Две последние «виктории» пришлись на выезд. Небольшим достижением можно считать и минимальные проигрыши «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

    Но посмотрим на более равных соперников. В последнем туре подопечные Бенитеса обыграли в гостях «Сток» 0:1. Ударный первый тайм (ударов, 3 в створ) голов не принес, а вот контратакующая игра во втором (38% владения) принесла три очка.

    Последний домашний матч «Ньюкасл» проводил против «Брайтона». Тут было все наоборот – ужасный первый тайм без попаданий в створ и более равный второй (8-5 по ударам). Вот и загадка – будет ли Бенитес играть с аутсайдером на удержание? Дело в том, что «Суонси» вполне бьющая команда. Непопадающая, но бьющая. А как известно, и палка раз в год…

    «Суонси»

    Играющий-травмированный тренер в Премьер-лиге – это цирк. Не зря единственный положительный результат, которого удалось за это время добиться – это ничья с «Кристал Пэлас» (1:1). К слову сказать, уже бывший «тренер» своей команды Леон Бриттон близок к возвращению на поле. Может, на газоне от него будет больше пользы?

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    Новый главный тренер Карлуш Карвальял стартовал с победы над «Уотфордом». Но говорить, что дела пошли на лад, рано. С «лосями» был ужасный первый тайм, когда из трех ударов ни одного не пришлось в створ. А в последнем матче против «Тоттенхэма» за всю игру такой был один – во втором тайме.

    Нельзя забывать и пять «сухих» мячей от «Ливерпуля». И это при насыщенной центральной оси «лебедей». «Суонси» сыграл 4-5-1, но и это не помогло – «мерсисайдцы» 22 раза стреляли по воротам Фабьянски, и поляк не устоял – только 4 сейва на его счету.

    Прогноз

    1,63«ТМ 2,5»

    Очень много потерь у обеих команд. У «сорок» так и осталась беззащитная рамка – Эллиот получил травму. Под вопросом еще один рыцарь тыла – Джамаал Ласселс. Лежен, Мбемба, Митрович – не понять, выйдет ли кто из них на поле. У «лебедей» тоже много раненных.

    Нападающий Тэмми Абрахам, Ренату Санчеш, Ки Сун-Юн – все они могут сыграть, но официальной информации по их состоянию нет. И дисквалификация Кайла Нотона также не радует нового главного тренера валлийцев. Кому ж играть? Наша ставка – «ТМ 2,5» за 1,63.

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