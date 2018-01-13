«Ньюкасл» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу 13 января

«Ньюкасл»

Команды, занимающие в турнирке места с 12-го по 18-ое, идут в притирочку. Разница между ними – 2-3 очка. Так, хорошо проведя праздничные матчи, «Ньюкасл» смог вырваться из пучины зоны вылета и оторваться от «Стока» на упомянутые два очка.

Но однозначно судить об игре «сорок» нельзя. «Черно-белые» не радовали болельщиков победами на своем стадионе аж с конца октября, когда минимально обыграли «Кристал Пэлас». Две последние «виктории» пришлись на выезд. Небольшим достижением можно считать и минимальные проигрыши «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

Но посмотрим на более равных соперников. В последнем туре подопечные Бенитеса обыграли в гостях «Сток» 0:1. Ударный первый тайм (ударов, 3 в створ) голов не принес, а вот контратакующая игра во втором (38% владения) принесла три очка.

Последний домашний матч «Ньюкасл» проводил против «Брайтона». Тут было все наоборот – ужасный первый тайм без попаданий в створ и более равный второй (8-5 по ударам). Вот и загадка – будет ли Бенитес играть с аутсайдером на удержание? Дело в том, что «Суонси» вполне бьющая команда. Непопадающая, но бьющая. А как известно, и палка раз в год…

«Суонси»

Играющий-травмированный тренер в Премьер-лиге – это цирк. Не зря единственный положительный результат, которого удалось за это время добиться – это ничья с «Кристал Пэлас» (1:1). К слову сказать, уже бывший «тренер» своей команды Леон Бриттон близок к возвращению на поле. Может, на газоне от него будет больше пользы?

Новый главный тренер Карлуш Карвальял стартовал с победы над «Уотфордом». Но говорить, что дела пошли на лад, рано. С «лосями» был ужасный первый тайм, когда из трех ударов ни одного не пришлось в створ. А в последнем матче против «Тоттенхэма» за всю игру такой был один – во втором тайме.

Нельзя забывать и пять «сухих» мячей от «Ливерпуля». И это при насыщенной центральной оси «лебедей». «Суонси» сыграл 4-5-1, но и это не помогло – «мерсисайдцы» 22 раза стреляли по воротам Фабьянски, и поляк не устоял – только 4 сейва на его счету.

Прогноз

1,63«ТМ 2,5»

Очень много потерь у обеих команд. У «сорок» так и осталась беззащитная рамка – Эллиот получил травму. Под вопросом еще один рыцарь тыла – Джамаал Ласселс. Лежен, Мбемба, Митрович – не понять, выйдет ли кто из них на поле. У «лебедей» тоже много раненных.

Нападающий Тэмми Абрахам, Ренату Санчеш, Ки Сун-Юн – все они могут сыграть, но официальной информации по их состоянию нет. И дисквалификация Кайла Нотона также не радует нового главного тренера валлийцев. Кому ж играть? Наша ставка – «ТМ 2,5» за 1,63.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook