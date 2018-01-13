«Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января

«Эйбар»

Команда из провинции Гипускоа с 27-ю очками расположилась на 7-м месте в Ла Лиги. «Эйбар» претендует в этом сезоне на попадание в зону еврокубков. От «Севильи», которая занимает 5-ю строчку, отделяет всего два балла.

«Оружейники» уже как пять матчей чемпионата не знают горечи поражений. За этот период «Эйбар» одержал четыре победы и раз сыграл вничью.

На своем поле подопечные Хосе Луиса Мендилибара провели девять поединков в этом сезоне. В пяти встречах победили, две проиграли и еще две закончились ничейными результатами.

Между собой команды в Примере успели провести только шесть матчей. Во всех этих встречах «Атлетико» неизменно выходил победителем. Общий счет этих матчей составил 13:3 в пользу «матрасников».

Полузащитник «оружейников» Андер Капа пропустит предстоящий поединок.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне в новом году уже успели провести три встречи. Две в кубке и одну в чемпионате. «Матрасники» в Кубке Короля прошли «Ллейду», забив команде с Сегунды Б в двух играх семь безответных мячей.

18-й тур Ла Лиги принес «индейцам» победу на «Ванда Метрополитано» над «Хетафе» со счетом 2:0. Как видим красно-белые еще не пропускали в этом году.

«Атлетико» на данный момент занимает второе место в Примере. Команда Симеоне смогла положить в свою копилку 39-ть баллов. Но от Барселоны «матрасники» отстают на 9-ть очков.

На чужом поле «индейцам» провели 10-ть игр (+6=3-1). Общий счет этих встреч 15:3.

Дисквалифицированы на этот поединок нападающий Диего Коста (красная карточка), защитник Стефан Савич и полузащитник Габи (перебор желтых). Так не сыграет защитник Филипе Луис, получивший травму.

Прогноз

Предпочтение в этом матча букмекеры отдают «Атлетико», предлагая на их победу коэффициент 2,00. Победа «Эйбара» оценена в 4,10, ничья — 3,25.

2,00победа «Атлетико»

Но «оружейник», в новейшей истории противостояний этих команд, еще не отбирали очки у «индейцев». Скорее всего и эта встреча не станет исключением и принесет победу «матрасникам», которые не теряют надежды догнать «Барселону».

Поэтому в этом поединке мы будем ставить на «Атлетико».

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