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    Не изменять традиции

    «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января

    Примера Футбол Испании Эйбар Атлетико
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    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
    imperiya.by
    В субботу, 13 января, «Эйбар» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Эйбар»

    Команда из провинции Гипускоа с 27-ю очками расположилась на 7-м месте в Ла Лиги. «Эйбар» претендует в этом сезоне на попадание в зону еврокубков. От «Севильи», которая занимает 5-ю строчку, отделяет всего два балла.

    «Оружейники» уже как пять матчей чемпионата не знают горечи поражений. За этот период «Эйбар» одержал четыре победы и раз сыграл вничью.

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    Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Тампа-Бэй — Калгари1,82 Вашингтон — Каролина2,05 Страсбург — Генгам3,30 Хетафе — Малага1,74 Байер — Бавария3,50 Рейнджерс — Айлендерс2,03 Эйбар — Атлетико2,00 Реал — Вильярреал1,75 Нант — ПСЖ2,05 Боруссия Дортмунд — Вольфсбург1,98 Ливерпуль — Манчестер Сити1,74 Борнмут — Арсенал2,56 Чикаго — Виннипег2,07 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Все прогнозы на спорт

    На своем поле подопечные Хосе Луиса Мендилибара провели девять поединков в этом сезоне. В пяти встречах победили, две проиграли и еще две закончились ничейными результатами.

    Между собой команды в Примере успели провести только шесть матчей. Во всех этих встречах «Атлетико» неизменно выходил победителем. Общий счет этих матчей составил 13:3 в пользу «матрасников».

    Полузащитник «оружейников» Андер Капа пропустит предстоящий поединок.

    «Атлетико»

    Подопечные Диего Симеоне в новом году уже успели провести три встречи. Две в кубке и одну в чемпионате. «Матрасники» в Кубке Короля прошли «Ллейду», забив команде с Сегунды Б в двух играх семь безответных мячей.

    18-й тур Ла Лиги принес «индейцам» победу на «Ванда Метрополитано» над «Хетафе» со счетом 2:0. Как видим красно-белые еще не пропускали в этом году.

    «Атлетико» на данный момент занимает второе место в Примере. Команда Симеоне смогла положить в свою копилку 39-ть баллов. Но от Барселоны «матрасники» отстают на 9-ть очков.

    На чужом поле «индейцам» провели 10-ть игр (+6=3-1). Общий счет этих встреч 15:3.

    Дисквалифицированы на этот поединок нападающий Диего Коста (красная карточка), защитник Стефан Савич и полузащитник Габи (перебор желтых). Так не сыграет защитник Филипе Луис, получивший травму.

    Прогноз

    Предпочтение в этом матча букмекеры отдают «Атлетико», предлагая на их победу коэффициент 2,00. Победа «Эйбара» оценена в 4,10, ничья — 3,25.

    2,00победа «Атлетико»

    Но «оружейник», в новейшей истории противостояний этих команд, еще не отбирали очки у «индейцев». Скорее всего и эта встреча не станет исключением и принесет победу «матрасникам», которые не теряют надежды догнать «Барселону».

    Поэтому в этом поединке мы будем ставить на «Атлетико».

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