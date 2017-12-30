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    «Юве» без «пробоин» в декабре

    «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря

    Серия A Футбол Италии Верона Ювентус
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    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон
    mirror.co
    В субботу, 30 декабря, «Верона» на «Марк Антонио Бентегоди» примет туринский «Ювентус» в рамках 19-го тура Серии А. Матч начнется в 22:45 по мск

    «Верона»

    «Эллада» смогла одержать только одну победу в этом месяце. Но какую. На своем поле «Верона» разгромила некогда грозный «Милан» со счетом 3:0.

    Еще в четырех поединках «мастифы» смогли устоять только в одной встрече. Не проиграли СПАЛу (2:2) в матче чемпионата. И проиграли три игры — две в чемпионате и одну в кубке Италии, при этом не забив ни одного гола в этих встречах.

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    Денвер — Юта1,90 Авангард — Салават Юлаев2,01 Барыс — Ак Барс1,77 Ньюкасл — Манчестер Сити1,61 Милан — Интер2,12 Россия – Швейцария1,67 Сент-Луис — Нэшвилл2,21 Питтсбург — Коламбус2,40 Кристал Пэлас — Арсенал1,85 Вест Бромвич — Арсенал2,45 Фиорентина — Милан1,71 Верона — Ювентус1,79 Тампа-Бэй — Монреаль2,00 Манчестер Юнайтед — Саутгемптон2,18 Хаддерсфилд — Бернли1,90 Ливерпуль — Лестер2,26 Челси — Сток Сити1,74 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Кротоне — Наполи3,45 Все прогнозы на спорт

    «Жёлто-синие» разместились на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии и от спасительной 17-й строчки их отделяет всего два балла.

    В этом сезоне команда Фабио Пеккьи смогла одержать только две виктории на родной арене. Помимо «Милана» был повержен безнадежный аутсайдер первенства «Беневенто» (1:0).

    «Ювентус»

    Подопечные Аллегри еще не пропускали в этом месяце. Хотя команда успела провести шесть поединков в декабре в трех разных турнирах.

    «Старая синьора» в этих матчах одержала пять побед и одну игру свели вничью — с «Интером» (0:0) на своем поле.

    На данный момент «чёрно-белые» вторые в Серии А, но от первого места их отделяет всего один балл.

    Как ни странно но «Юве» последнюю свою победу в Вероне смог одержать в далеком 2001 году. После того поединка «Верона» еще четыре раза появлялась в высшем свете чемпионата Италии и неизменно портила нервы более именитым гостям. Одна победа (2:1) и три ничьи со счетом 2:2.

    Прогноз

    Как мы видим «жёлто-синие» довольно таки неудобный соперник для «чёрно-белых» в историческом плане. Но на данный момент команды находятся на разных полюсах.

    1,79«Ювентус» победит и не пропустит: да

    К тому же «Юве» продолжает преследование «Наполи», от которого отстает всего на один балл.

    И скорее всего в предстоящем поединке команда Аллегри должна нарушить неудачную традицию, терять очки в Вероне, и без особых проблем одержит победу и сумеет сохранить свои ворота на замке.

    «Ювентус» победит и не пропустит: да за 1.79 — неплохой вариант для этого матча.

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