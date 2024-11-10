В рамках турнира по профессиональному боксу в Филадельфии 10 ноября пройдет титульный поединок Карена Чухаджяна и Джарона Энниса в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чухаджян — Эннис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карен Чухаджян

Турнирное положение: Карен располагается на первой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона по версии IBF. Также он бывший претендент на титул в этой весовой категории.

Последние бои: За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение. Как раз, он проиграл тому самому Эннису единогласным решением судей в январе прошлого года. Но с тех пор украинец одержал 3 победы, 2 из них были нокаутами.

Состояние бойца: Карен пребывает в неплохой форме и постепенно прогрессирует. Но все же он уступает своему сопернику в плане физических кондиций. Да и бьет Эннис гораздо жестче. У украинца процент досрочных побед далеко не самый высокий — 13 раз выиграл нокаутом при 24-х викториях.

Джарон Эннис

Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом полусреднего дивизиона по версии IBF. Многие его называют наследником Теренса Кроуфорда. И действительно, некоторое сходство в их карьерах видно уже сейчас.

Последние бои: На профессиональном ринге Джарон не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 32 поединка. В последнем из них он нокаутировал в пятом раунде россиянина Давида Аванесяна. До этого досрочно разобрался с Ройманом Вильей.

Состояние бойца: Ударная мощь американца поражает. У него 29 побед нокаутом из 32-х в профессиональной карьере. В каждом поединке Эннис действует с позиции силы.

Да и в первом бою против того же Чухаджяна он доминировал почти все 12 раундов, выиграв с разгромным счетом 120-108.

Статистика для ставок

На профессиональном ринге Джарон Эннис не потерпел ни единого поражения, он выиграл все 32 поединка

За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение при девяти победах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион идет большим фаворитом у букмекеров в этом противостоянии. На победу Энниса можно поставить за 1.02. А вот на успех Чухаджяна предлагают поставить за 15.00.

Прогноз: В первом поединке в январе прошлого года Карен буквально выживал под натиском ударов соперника. Да, он выиграл 3 поединка, но и Эннис также побеждал. Возможно, американец победит досрочно, однако это точно будет не ранний нокаут.

Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.85.