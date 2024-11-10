Карен Чухаджян
Турнирное положение: Карен располагается на первой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона по версии IBF. Также он бывший претендент на титул в этой весовой категории.
Последние бои: За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение. Как раз, он проиграл тому самому Эннису единогласным решением судей в январе прошлого года. Но с тех пор украинец одержал 3 победы, 2 из них были нокаутами.
Состояние бойца: Карен пребывает в неплохой форме и постепенно прогрессирует. Но все же он уступает своему сопернику в плане физических кондиций. Да и бьет Эннис гораздо жестче. У украинца процент досрочных побед далеко не самый высокий — 13 раз выиграл нокаутом при 24-х викториях.
Джарон Эннис
Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом полусреднего дивизиона по версии IBF. Многие его называют наследником Теренса Кроуфорда. И действительно, некоторое сходство в их карьерах видно уже сейчас.
Последние бои: На профессиональном ринге Джарон не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 32 поединка. В последнем из них он нокаутировал в пятом раунде россиянина Давида Аванесяна. До этого досрочно разобрался с Ройманом Вильей.
Состояние бойца: Ударная мощь американца поражает. У него 29 побед нокаутом из 32-х в профессиональной карьере. В каждом поединке Эннис действует с позиции силы.
Да и в первом бою против того же Чухаджяна он доминировал почти все 12 раундов, выиграв с разгромным счетом 120-108.
Статистика для ставок
- На профессиональном ринге Джарон Эннис не потерпел ни единого поражения, он выиграл все 32 поединка
- За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение при девяти победах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион идет большим фаворитом у букмекеров в этом противостоянии. На победу Энниса можно поставить за 1.02. А вот на успех Чухаджяна предлагают поставить за 15.00.
Прогноз: В первом поединке в январе прошлого года Карен буквально выживал под натиском ударов соперника. Да, он выиграл 3 поединка, но и Эннис также побеждал. Возможно, американец победит досрочно, однако это точно будет не ранний нокаут.
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Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.85.