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    Карен Чухаджян снова проиграет Джарону Эннису?

    Чухаджян — Эннис. Ставка (к. 185) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Филадельфии, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чухаджян — Эннис
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    Джарон Эннис (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Филадельфии 10 ноября пройдет титульный поединок Карена Чухаджяна и Джарона Энниса в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чухаджян — Эннис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карен Чухаджян

    Турнирное положение: Карен располагается на первой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона по версии IBF. Также он бывший претендент на титул в этой весовой категории.

    Последние бои: За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение. Как раз, он проиграл тому самому Эннису единогласным решением судей в январе прошлого года. Но с тех пор украинец одержал 3 победы, 2 из них были нокаутами.

    Состояние бойца: Карен пребывает в неплохой форме и постепенно прогрессирует. Но все же он уступает своему сопернику в плане физических кондиций. Да и бьет Эннис гораздо жестче. У украинца процент досрочных побед далеко не самый высокий — 13 раз выиграл нокаутом при 24-х викториях.

    Джарон Эннис

    Турнирное положение: Эннис является действующим чемпионом полусреднего дивизиона по версии IBF. Многие его называют наследником Теренса Кроуфорда. И действительно, некоторое сходство в их карьерах видно уже сейчас.

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    • Последние бои: На профессиональном ринге Джарон не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 32 поединка. В последнем из них он нокаутировал в пятом раунде россиянина Давида Аванесяна. До этого досрочно разобрался с Ройманом Вильей.

    Состояние бойца: Ударная мощь американца поражает. У него 29 побед нокаутом из 32-х в профессиональной карьере. В каждом поединке Эннис действует с позиции силы.

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    Да и в первом бою против того же Чухаджяна он доминировал почти все 12 раундов, выиграв с разгромным счетом 120-108.

    Статистика для ставок

    • На профессиональном ринге Джарон Эннис не потерпел ни единого поражения, он выиграл все 32 поединка

    • За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Чухаджян потерпел только одно поражение при девяти победах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион идет большим фаворитом у букмекеров в этом противостоянии. На победу Энниса можно поставить за 1.02. А вот на успех Чухаджяна предлагают поставить за 15.00.

    Прогноз: В первом поединке в январе прошлого года Карен буквально выживал под натиском ударов соперника. Да, он выиграл 3 поединка, но и Эннис также побеждал. Возможно, американец победит досрочно, однако это точно будет не ранний нокаут.

    Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.85.

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    Чухаджян — Эннис: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на бои. Карен Чухаджян снова проиграет Джарону Эннису?
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