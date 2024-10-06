В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет титульный поединок Алекса Перейры и Халила Раунтри в полутяжелом весе. Начало — 07:25 (мск). Ставка и прогноз на матч Перейра — Раунтри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алекс Перейра

Турнирное положение: Алекс Перейра является действующим чемпионом в полутяжелом дивизионе. В его активе есть уже 2 успешных защиты титула. Также ранее Перейра был чемпионом и в средней весовой категории.

Последние бои: После того, как Алекс перешел в полутяжелую весовую категорию он не потерпел ни единого поражения. В этом дивизионе бразилец идет на серии из четырех побед кряду. Трех соперников, включая последнего в лице Иржи Прохазки, Перейра нокаутировал.

Состояние бойца: Перейра все также продолжает носить соперников своими мощными ударами. В плане стиля ничего не изменилось. Единственное на что можно обратить внимание — это улучшение защиты от борьбы. В этом аспекте бразилец и вправду спрогрессировал.

Халил Раунтри

Турнирное положение: Для Халила это будет первый титульный поединок в его карьере. Сейчас американский боец располагается на восьмой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона.

Последние бои: В преддверии титульного противостояния Раунтри одержал 5 побед подряд. В предыдущем из них он финишировал бывшего претендента на пояс Энтони Смита. Проигрывал американец в последний раз еще в январе 2021 года. Тогда решением уступил Марцину Прачнио.

Состояние бойца: Статистика Халила говорит о том, что он действительно очень хорош. Да и нокаутирующая мощь в его руках тоже присутствует. Единственное чего не хватает — это побед над именитыми оппонентами.

Да и Энтони Смит, недавно побежденный Раунтри, явно уже не тот, что раньше.

Статистика для ставок

В преддверии титульного противостояния Раунтри одержал 5 побед подряд

Перейра 3 последних боя выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают Перейру большим фаворитом, предлагая поставить на его победу за 1.18. На победу Раунтри можно поставить за 5.15.

Прогноз: Ударная мощь бойцов сопоставима. Разница в том, что в своих поединках Перейра нокаутировал главных монстров этого дивизиона. Все же класс Алекса выше. Возможно, Халил окажет сопротивление на старте, но далее просядет физически и будет нокаутирован.

Ставка: Победа Алекса Перейры в 3-5 раундах за 3.00.