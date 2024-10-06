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    Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?

    Перейра — Раунтри. Ставка (к. 3.00) и прогноз на ММА, UFC 307, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перейра — Раунтри
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    Алекс Перейра
    В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет титульный поединок Алекса Перейры и Халила Раунтри в полутяжелом весе. Начало — 07:25 (мск). Ставка и прогноз на матч Перейра — Раунтри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алекс Перейра

    Турнирное положение: Алекс Перейра является действующим чемпионом в полутяжелом дивизионе. В его активе есть уже 2 успешных защиты титула. Также ранее Перейра был чемпионом и в средней весовой категории.

    Последние бои: После того, как Алекс перешел в полутяжелую весовую категорию он не потерпел ни единого поражения. В этом дивизионе бразилец идет на серии из четырех побед кряду. Трех соперников, включая последнего в лице Иржи Прохазки, Перейра нокаутировал.

    Состояние бойца: Перейра все также продолжает носить соперников своими мощными ударами. В плане стиля ничего не изменилось. Единственное на что можно обратить внимание — это улучшение защиты от борьбы. В этом аспекте бразилец и вправду спрогрессировал.

    Халил Раунтри

    Турнирное положение: Для Халила это будет первый титульный поединок в его карьере. Сейчас американский боец располагается на восьмой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона.

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    • Последние бои: В преддверии титульного противостояния Раунтри одержал 5 побед подряд. В предыдущем из них он финишировал бывшего претендента на пояс Энтони Смита. Проигрывал американец в последний раз еще в январе 2021 года. Тогда решением уступил Марцину Прачнио.

    Состояние бойца: Статистика Халила говорит о том, что он действительно очень хорош. Да и нокаутирующая мощь в его руках тоже присутствует. Единственное чего не хватает — это побед над именитыми оппонентами.

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    Да и Энтони Смит, недавно побежденный Раунтри, явно уже не тот, что раньше.

    Статистика для ставок

    • В преддверии титульного противостояния Раунтри одержал 5 побед подряд

    • Перейра 3 последних боя выиграл нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают Перейру большим фаворитом, предлагая поставить на его победу за 1.18. На победу Раунтри можно поставить за 5.15.

    Прогноз: Ударная мощь бойцов сопоставима. Разница в том, что в своих поединках Перейра нокаутировал главных монстров этого дивизиона. Все же класс Алекса выше. Возможно, Халил окажет сопротивление на старте, но далее просядет физически и будет нокаутирован.

    Ставка: Победа Алекса Перейры в 3-5 раундах за 3.00.

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    Перейра — Раунтри: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на бои. Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?
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