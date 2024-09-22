Энтони Джошуа
Турнирное положение: Энтони Джошуа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Ныне британец располагается на третьей строчке в рейтинге по линии IBF.
Последние бои: К своему очередному поединку Джошуа подходит после четырех выигранных боев подряд. В последнем из них он нокаутировал звездного бойца ММА Фрэнсиса Нганну во втором раунде. На данном отрезке Энтони одержал 3 досрочных победы. При этом никаких проблем в поединках у него не возникало.
Состояние бойца: После двух поражений кряду от Усика Джошуа сумел перезагрузить свою карьеру. Сейчас он тот же жесткий боксер, что и в более молодые годы, которой прессингует своих соперников и не дает ни малейшего времени на перерыв. Стоит также отметить, что Энтони в последнее время практически не пропускает ударов.
Даниэль Дюбуа
Турнирное положение: Дюбуа недавно завоевал титул временного чемпиона в своем предыдущем поединке. Однако летом он был повышен до полноправного обладателя пояса IBF в тяжелом дивизионе.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе британского боксера 5 побед и одно поражение. Причем все 6 последних боев Дюбуа заканчивались исключительно нокаутами. К этому поединку чемпион подходит после победы над Филиппом Хрговичем, которому он нанес первое поражение в карьере.
Состояние бойца: Даниэль физически мощный боксер, обладающий тяжелым ударом. Однако у него есть ряд некоторых проблем. Во-первых, он плохо режет углы и всегда идет по прямой.
К тому же, у него никогда нет плана Б. А значит, раскусить то, что будет делать Дюбуа, довольно просто.
Статистика для ставок
- К своему очередному поединку Джошуа подходит после четырех выигранных боев подряд
- Все предыдущие 6 боев Дюбуа заканчивались досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают свое предпочтение бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа. На его победу можно поставить за 1.25, тогда как на успех Дюбуа предлагают сделать ставку за 4.20.
Прогноз: Бои с соперниками топ-уровня для Дюбуа традиционно складываются неудачно. Ранее он был нокаутирован как Джо Джойсом, так и Александром Усиком. Тот же Джошуа гораздо функциональнее, разнообразней и быстрее Даниэля. Да и трех своих последних соперников Энтони легко финишировал.
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Ставка: Победа Энтони Джошуа нокаутом за 1.63.