Сауль Альварес
Турнирное положение: Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее мексиканец провел уже 4 удачных защиты всех титулов кряду.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах. Единственная неудача была в противостоянии с Дмитрием Биволом в рамках полутяжелого дивизиона. Но в своем весе мексиканец никому не проигрывает.
Состояние бойца: У Альвареса за плечами 65 поединков и ему уже 34 года. Нельзя сказать, что «Канело» на пике, но и нельзя сказать, что на спаде. По крайней мере, в предыдущих четырех боях в рамках своего дивизиона он выглядел более, чем убедительно. А в последнем из них победил по очкам молодого соотечественника Хайме Мунгию.
Эдгар Берланга
Турнирное положение: Берланга занимает первую строчку в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBA. Для американца это будет первый титульный поединок в его профессиональной карьере.
Последние бои: На ринге Эдгар еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 22 боя. В 17-ти из них Берланга победил нокаутом. В предыдущим из них он одолел Пэдрэйга Маккрори нокаутом в шестом раунде.
Состояние бойца: Статистика Эдгара делает его довольно привлекательным боксером. Он молодой (27 лет) и непобежденный. Однако громких побед в карьере еще нет. Американец выигрывал исключительно у середняков, а добрался до вершины рейтингов только за счет популярности в медиа.
Поединок с Альваресом — это первая его серьезная проверка на прочность.
Статистика для ставок
- На ринге Эдгар Берланга еще не потерпел ни единого поражения — все предыдущие 22 боя
- За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нынешний абсолютный чемпион мира Сауль Альварес идет большим фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Берланги предлагают сделать ставку за 9.75.
Прогноз: Предыдущие 4 боя с участием «Канело» были максимально скучными и проходили по одному и тому же сценарию. Мексиканец гонял своих соперников по углам на протяжении всех 12-ти раундов и побеждал по очкам. Берлангу в этом поединке ждет та же участь.
- 1.87О’Мэлли — Двалишвили: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:30
- 1.50Лара — Гарсия: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:00
- 2.00Грассо — Шевченко: прогноз и ставкаПослезавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Победа Сауля Альвареса по очкам за 3.50.