В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе пройдет титульный поединок Сауля Альвареса и Эдгара Берланги во втором среднем весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альварес — Берланга, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сауль Альварес

Турнирное положение: Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее мексиканец провел уже 4 удачных защиты всех титулов кряду.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах. Единственная неудача была в противостоянии с Дмитрием Биволом в рамках полутяжелого дивизиона. Но в своем весе мексиканец никому не проигрывает.

Состояние бойца: У Альвареса за плечами 65 поединков и ему уже 34 года. Нельзя сказать, что «Канело» на пике, но и нельзя сказать, что на спаде. По крайней мере, в предыдущих четырех боях в рамках своего дивизиона он выглядел более, чем убедительно. А в последнем из них победил по очкам молодого соотечественника Хайме Мунгию.

Эдгар Берланга

Турнирное положение: Берланга занимает первую строчку в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBA. Для американца это будет первый титульный поединок в его профессиональной карьере.

Последние бои: На ринге Эдгар еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 22 боя. В 17-ти из них Берланга победил нокаутом. В предыдущим из них он одолел Пэдрэйга Маккрори нокаутом в шестом раунде.

Состояние бойца: Статистика Эдгара делает его довольно привлекательным боксером. Он молодой (27 лет) и непобежденный. Однако громких побед в карьере еще нет. Американец выигрывал исключительно у середняков, а добрался до вершины рейтингов только за счет популярности в медиа.

Поединок с Альваресом — это первая его серьезная проверка на прочность.

Статистика для ставок

На ринге Эдгар Берланга еще не потерпел ни единого поражения — все предыдущие 22 боя

За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нынешний абсолютный чемпион мира Сауль Альварес идет большим фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Берланги предлагают сделать ставку за 9.75.

Прогноз: Предыдущие 4 боя с участием «Канело» были максимально скучными и проходили по одному и тому же сценарию. Мексиканец гонял своих соперников по углам на протяжении всех 12-ти раундов и побеждал по очкам. Берлангу в этом поединке ждет та же участь.

Ставка: Победа Сауля Альвареса по очкам за 3.50.