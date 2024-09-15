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    «Канело» покажет очередной скучный бой без нокаута?

    Альварес — Берланга. Ставка (к. 3.50) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Альварес — Берланга
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    Сауль «Канело» Альварес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе пройдет титульный поединок Сауля Альвареса и Эдгара Берланги во втором среднем весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альварес — Берланга, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сауль Альварес

    Турнирное положение: Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее мексиканец провел уже 4 удачных защиты всех титулов кряду.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах. Единственная неудача была в противостоянии с Дмитрием Биволом в рамках полутяжелого дивизиона. Но в своем весе мексиканец никому не проигрывает.

    Состояние бойца: У Альвареса за плечами 65 поединков и ему уже 34 года. Нельзя сказать, что «Канело» на пике, но и нельзя сказать, что на спаде. По крайней мере, в предыдущих четырех боях в рамках своего дивизиона он выглядел более, чем убедительно. А в последнем из них победил по очкам молодого соотечественника Хайме Мунгию.

    Эдгар Берланга

    Турнирное положение: Берланга занимает первую строчку в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBA. Для американца это будет первый титульный поединок в его профессиональной карьере.

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  • 10/09/2024

    • Последние бои: На ринге Эдгар еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 22 боя. В 17-ти из них Берланга победил нокаутом. В предыдущим из них он одолел Пэдрэйга Маккрори нокаутом в шестом раунде.

    Состояние бойца: Статистика Эдгара делает его довольно привлекательным боксером. Он молодой (27 лет) и непобежденный. Однако громких побед в карьере еще нет. Американец выигрывал исключительно у середняков, а добрался до вершины рейтингов только за счет популярности в медиа.

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    Поединок с Альваресом — это первая его серьезная проверка на прочность.

    Статистика для ставок

    • На ринге Эдгар Берланга еще не потерпел ни единого поражения — все предыдущие 22 боя

    • За 6 предыдущих поединков Сауль Альварес потерпел только одно поражение при пяти победах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нынешний абсолютный чемпион мира Сауль Альварес идет большим фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Берланги предлагают сделать ставку за 9.75.

    Прогноз: Предыдущие 4 боя с участием «Канело» были максимально скучными и проходили по одному и тому же сценарию. Мексиканец гонял своих соперников по углам на протяжении всех 12-ти раундов и побеждал по очкам. Берлангу в этом поединке ждет та же участь.

    Ставка: Победа Сауля Альвареса по очкам за 3.50.

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    Альварес — Берланга: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на бои. «Канело» покажет очередной скучный бой без нокаута?
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