В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Сергея Павловича и Александра Волкова в тяжелом весе. Начало — 23:20 (мск). Павлович — Волков: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сергей Павлович

Турнирное положение: Сергей бывший претендент на временный титул в тяжелом весе. На данный момент российский боец занимает третью строчку в рейтинге. Также он является обладателем самой длинной серии побед нокаутами в первом раунде в дивизионе.

Последние бои: За 7 предыдущих поединков в UFC Павлович одержал 6 побед и потерпел одно поражение. В ноябре прошлого года он уступил нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу в битве за временный титул. Но до этого сам нокаутировал 6 соперников кряду в стартовой пятиминутке.

Состояние бойца: Сергей пребывает в оптимальной форме. У него невероятная мощь и хорошая защита от борьбы. Однако стиль Павловича выглядит немного односторонним, потому как он полагается в боях только на свой бокс.

Александр Волков

Турнирное положение: Александр Волков на протяжении нескольких лет не покидает топ-10 в тяжеловесов UFC. Недавно «Драго» вернулся в число элитных тяжеловесов и сейчас занимает пятую строчку в рейтинге.

Последние бои: У Александра в преддверии встречи со своим соотечественником серия из трех досрочных побед кряду. В последнем бою Волков одолел удушающим приемом Тая Туивасу и это первый случай, когда россиянин выиграл в UFC сабмишном.

Состояние бойца: «Драго» по-прежнему боец высочайшего уровня. Его стиль выглядит более разнообразным, чем у Павловича. Но главная проблема Волкова — это ментальность.

Александр ранее уже не раз проваливался, когда был в шаге от титульника.

Статистика для ставок

Волков ранее одержал 3 победы кряду досрочно

У Павловича 6 выигрышей нокаутом в первом раунде за последние 7 боев

Прогноз и ставка

Коэффициент букмекеров: В противостоянии двух русских тяжеловесов букмекеры видят фаворитом Сергея Павловича. На его победу можно поставить за 1.45. На успех Волкова предлагают поставить за 2.85.

Прогноз: Стилистически Волков предпочтительнее оппонента. Но у Паловича есть один аргумент — невероятная ударная мощь. Да и ранее бойцы уже не раз спарринговали друг с другом и тогда «Драго» не выиграл у Павловича ни одного раунда. Вероятно, Сергей выиграет и в реальном бою.

Ставка: Победа Сергея Павловича за 1.45.