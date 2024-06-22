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    Кто выйдет победителем из противостояния Волкова и Павловича?

    Павлович — Волков. Ставка (1.45) и прогноз на ММА, UFC Saudi Arabia, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлович — Волков
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    Александр Волков
    В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Сергея Павловича и Александра Волкова в тяжелом весе. Начало — 23:20 (мск). Павлович — Волков: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сергей Павлович

    Турнирное положение: Сергей бывший претендент на временный титул в тяжелом весе. На данный момент российский боец занимает третью строчку в рейтинге. Также он является обладателем самой длинной серии побед нокаутами в первом раунде в дивизионе.

    Последние бои: За 7 предыдущих поединков в UFC Павлович одержал 6 побед и потерпел одно поражение. В ноябре прошлого года он уступил нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу в битве за временный титул. Но до этого сам нокаутировал 6 соперников кряду в стартовой пятиминутке.

    Состояние бойца: Сергей пребывает в оптимальной форме. У него невероятная мощь и хорошая защита от борьбы. Однако стиль Павловича выглядит немного односторонним, потому как он полагается в боях только на свой бокс.

    Александр Волков

    Турнирное положение: Александр Волков на протяжении нескольких лет не покидает топ-10 в тяжеловесов UFC. Недавно «Драго» вернулся в число элитных тяжеловесов и сейчас занимает пятую строчку в рейтинге.

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    • Последние бои: У Александра в преддверии встречи со своим соотечественником серия из трех досрочных побед кряду. В последнем бою Волков одолел удушающим приемом Тая Туивасу и это первый случай, когда россиянин выиграл в UFC сабмишном.

    Состояние бойца: «Драго» по-прежнему боец высочайшего уровня. Его стиль выглядит более разнообразным, чем у Павловича. Но главная проблема Волкова — это ментальность.

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    Александр ранее уже не раз проваливался, когда был в шаге от титульника.

    Статистика для ставок

    • Волков ранее одержал 3 победы кряду досрочно

    • У Павловича 6 выигрышей нокаутом в первом раунде за последние 7 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: В противостоянии двух русских тяжеловесов букмекеры видят фаворитом Сергея Павловича. На его победу можно поставить за 1.45. На успех Волкова предлагают поставить за 2.85.

    Прогноз: Стилистически Волков предпочтительнее оппонента. Но у Паловича есть один аргумент — невероятная ударная мощь. Да и ранее бойцы уже не раз спарринговали друг с другом и тогда «Драго» не выиграл у Павловича ни одного раунда. Вероятно, Сергей выиграет и в реальном бою.

    Ставка: Победа Сергея Павловича за 1.45.

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    Павлович — Волков. В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Сергея Павловича и Александра Волкова в тяжелом весе. Начало — 23:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Павлович — Волков с коэффициентом 1.45.
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