В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Шона Стрикленда и Пауло Косты в среднем весе. Начало — 06:45 (мск). Стрикленд — Коста: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шон Стрикленд

Турнирное положение: Шон Стрикленд бывший чемпион в средней весовой категории. На данный момент он является первым номером рейтинга в дивизионе.

Последние бои: У американского бойца 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Однако и уровень оппозиции был по-настоящему звездный. Шон дрался с главными монстрами этого дивизиона. В сентябре прошлого года Стрикленд единогласным решением одолел Адесанью, став чемпионом. А вот в последнем поединке он уступил раздельным решением Дрикусу Дю Плесси в очень конкурентном бою.

Состояние бойца: Стрикленд находится в оптимальных кондициях. У него очень хорошая работа первым номером в стойке. Возможно, это лучший боксер дивизиона прямо сейчас. Надо также отдать должное и защите Шона от борьбы. Стрикленд периодически пропускает тейкдауны, но довольно быстро поднимается на ноги после них.

Пауло Коста

Турнирное положение: Пауло Коста бывший претендент на титул в среднем дивизионе. Сейчас бразилец занимает седьмую строчку в рейтинге данной весовой категории.

Последние бои: У Пауло 2 победы и 3 поражения за 5 предыдущих поединков. В последнем из них он уступил Роберту Уиттакеру единогласным решением. Стоит отметить, что Коста уже давно не побеждал никого из числа прямых конкурентов. Выиграл на данном отрезке он у двух ветеранов Рокхольда и Ромеро.

Состояние бойца: Одна из главных проблем на Пауло Косты — это большие перерывы между поединками. Он заслуживает места в первой десятке рейтинга, но соревновательного темпа ему явно не хватает.

В связи с этим бразилец часто проседает по кардио ближе к середине поединка, а если речь идет о противостоянии с таким парнем, как Шон Стрикленд, то это большая проблема.

Статистика для ставок

У Пауло Косты 2 победы и 3 поражения за 5 предыдущих поединков

4 из пяти предыдущих боев с участием Стрикленда дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Шону Стрикленду, предлагая поставить на его победу за 1.43. На успех Косты можно поставить за 2.93.

Прогноз: Пауло превосходит Стрикленда в физической мощи. Но при этом бразилец также быстро выдыхается. А вот Шон очень грамотный и тактичный боец, умеющий раскладывать силы на всю дистанцию. Он будет давить на Косту при помощи своего фирменного джеба и фронт-киков в корпус. Удосрочить Пауло не получится, но победа по очкам от бывшего чемпиона никуда не уйдет.

Ставка: Победа Шона Стрикленда по очкам за 2.80.