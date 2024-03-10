ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях Умар НурмагомедовСэндхаген, Двалишвили или Фигередо — кто станет следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC? «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
    Все новости спорта

    Гамрот финиширует Дос Аньоса и продлит победную серию?

    Гамрот — Дос Аньос. Ставка (к. 3.75) и прогноз на ММА, UFC 299, 10 марта 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Бенэил Дариуш Прогнозы на Арман Царукян Прогнозы на Рафаэль Физиев Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Гамрот — Дос Аньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Дос Аньос
    В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Матеуша Гамрота и Рафаэля Дос Аньоса в легком весе. Начало — 04:35 (мск). Гамрот — Дос Аньос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Матеуш Гамрот

    Турнирное положение: Матеуш Гамрот занимает шестую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Потенциально поляк является претендентом на попадание в топ-3.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Гамрота 4 победы и одно поражение. Единственный, кому он проиграл, это Бенеил Дариуш, но решение в пользу американца было очень спорным. В последнем бою поляк одолел техническим нокаутом Рафаэля Физиева во втором раунде в связи с травмой соперника. Также у Матеуша есть победа над Арманом Царукяном единогласным решением, и это явно говорит о его высоком уровне.

    Состояние бойца: Статистика Гамрота наглядно подтверждает тот факт, что он находится в хорошей форме. Поляк едва ли не самый универсальный боец в этой весовой категории. Он опасен в стойке и обладает внушительными навыками на земле. Гамрот не боится действовать первым номером в партере даже против базовых борцов.

    Рафаэль Дос Аньос

    Турнирное положение: Рафаэль Дос Аньос бывший чемпион легкого дивизиона. Но сейчас бразилец уже далек от титульных амбиций. Он уважаемый ветеран, занимающий 11-ю строчку в рейтинге этой весовой категории.

  • Феррейра и Немков устроили шоу. У Нганну в PFL есть 2 сильных соперника
  • Феррейра деклассировал Бейдера, Немков финишировал Каппеллозу — Нганну стоит опасаться их обоих
  • 27/02/2024

    • Последние бои: Рафаэль в последние несколько лет чередует победы с поражениями. За 10 предыдущих поединков у него равенство: 5 выигрышей и 5 проигрышей. К этому бою он подходит после поражения от Висенте Люке. После очередной неудачи Дос Аньос вновь решил спуститься в легкий дивизион из полусреднего.

    Состояние бойца: 39 лет это уже не тот возраст, чтобы бороться с молодыми и голодными до побед проспектами в легком весе, где высокие скорости.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Опыта Рафаэлю не занимать, но прежде всего, встает вопрос о его физических кондициях, которые явно далеки от его лучших лет.

    Статистика для ставок

    • Гамрот выиграл 4 из пяти предыдущих боев

    • Дос Аньос не потерпел ни единого поражения сабмишном за 10 последних боев в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Матеуша Гамрота явным фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.20. На победу Рафаэля Дос Аньоса можно сделать ставку за 4.80.

    Прогноз: Гамрот ранее проходил через более серьезных соперников. Едва ли у него возникнут проблемы в противостоянии с 39-летним ветераном на спаде. В таком противостоянии от поляка можно ожидать быстрого финиша как в стойке, так и на земле.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коккинакис — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Гамрот — Дос Аньос с коэффициентом 3.75. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на бои. Гамрот финиширует Дос Аньоса и продлит победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры