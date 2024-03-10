В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Матеуша Гамрота и Рафаэля Дос Аньоса в легком весе. Начало — 04:35 (мск). Гамрот — Дос Аньос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Матеуш Гамрот

Турнирное положение: Матеуш Гамрот занимает шестую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Потенциально поляк является претендентом на попадание в топ-3.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Гамрота 4 победы и одно поражение. Единственный, кому он проиграл, это Бенеил Дариуш, но решение в пользу американца было очень спорным. В последнем бою поляк одолел техническим нокаутом Рафаэля Физиева во втором раунде в связи с травмой соперника. Также у Матеуша есть победа над Арманом Царукяном единогласным решением, и это явно говорит о его высоком уровне.

Состояние бойца: Статистика Гамрота наглядно подтверждает тот факт, что он находится в хорошей форме. Поляк едва ли не самый универсальный боец в этой весовой категории. Он опасен в стойке и обладает внушительными навыками на земле. Гамрот не боится действовать первым номером в партере даже против базовых борцов.

Рафаэль Дос Аньос

Турнирное положение: Рафаэль Дос Аньос бывший чемпион легкого дивизиона. Но сейчас бразилец уже далек от титульных амбиций. Он уважаемый ветеран, занимающий 11-ю строчку в рейтинге этой весовой категории.

Последние бои: Рафаэль в последние несколько лет чередует победы с поражениями. За 10 предыдущих поединков у него равенство: 5 выигрышей и 5 проигрышей. К этому бою он подходит после поражения от Висенте Люке. После очередной неудачи Дос Аньос вновь решил спуститься в легкий дивизион из полусреднего.

Состояние бойца: 39 лет это уже не тот возраст, чтобы бороться с молодыми и голодными до побед проспектами в легком весе, где высокие скорости.

Опыта Рафаэлю не занимать, но прежде всего, встает вопрос о его физических кондициях, которые явно далеки от его лучших лет.

Статистика для ставок

Гамрот выиграл 4 из пяти предыдущих боев

Дос Аньос не потерпел ни единого поражения сабмишном за 10 последних боев в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Матеуша Гамрота явным фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.20. На победу Рафаэля Дос Аньоса можно сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Гамрот ранее проходил через более серьезных соперников. Едва ли у него возникнут проблемы в противостоянии с 39-летним ветераном на спаде. В таком противостоянии от поляка можно ожидать быстрого финиша как в стойке, так и на земле.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.75.