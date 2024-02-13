В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

«Копенгаген» провел три последних матча в рамках Кубка Атлантики. У команды две победы и одно поражение. Ранее удалось обыграть «Эльфсборг» (5:4) и «Мольде» (3:1).

В предстоящей встрече «Копенгаген» не является фаворитом. Датскому клубу будет трудно добиться положительного результата. «Манчестер Сити» находится в прекрасной форме.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» выигрывает в каждом матче. У команды 10 побед в последних 10 встречах во всех турнирах. Эти успехи помогли «горожанам» подняться на 2-е место в таблице АПЛ.

Ранее «Манчестер Сити» в чемпионате Англии одолел «Бернли» (3:1), «Брентфорд» (3:1) и «Эвертон» (2:0). Удастся ли клубу снова порадовать фанатов победой?

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.73.

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

На данный момент «РБ Лейпциг» идет лишь 5-м в таблице Бундеслиги. В каких-то матчах команде Марко Розе просто не хватило удачи. Одна из хороших новостей — практически пустой лазарет. Травмирован лишь полузащитник Айдара.

Для «РБ Лейпцига» домашний матч станет определяющим. Хозяева будут идти в атаку. По этой причине следует ждать результативного противостояния.

Ранее «Реал» в Ла Лиге одержал важную победу в контексте борьбы за золото. Команда встречалась с одним из конкурентов — «Жироной». «Сливочные» забили сопернику четыре безответных гола.

У мадридского коллектива огромные проблемы в обороне. До этого в центре защиты играли Карвахаль и Тчуамени, как будет на этот раз? Кроме того, под вопросом участие в матче Джуда Беллингема.

Ставка: Обе команды забьют за 1.56.

«Жил Висенте» — «Визела»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Жил Висенте» провалил два февральских матча. Сначала команда в чемпионате Португалии без шансов уступила «Бенфике» (0:3). Затем клуб в гостях проиграл «Гимарайншу» со счетом 1:3 в рамках Кубка страны.

«Жил Висенте» располагается на 11-м месте в таблице. У команды 22 очка в 20 встречах. «Жил Висенте» хорошо играет на своем поле. В последних 10 домашних матчах у клуба лишь одно поражение.

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«Визела» замыкает таблицу чемпионата Португалии. Сохранить прописку в элитном дивизионе будет очень сложно. В 20 турах команда набрала 13 очков.

В гостях «Визела» не выигрывает с 5 ноября. Тогда клуб на выезде взял верх над «Каса Пией» со счетом 1:0. После этого были две ничьи и два поражения.

Ставка: Победа «Жил Висенте» с нулевой форой за 1.54.

Общий коэффициент — 4.15.