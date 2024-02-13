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    «Манчестер Сити» выиграет у «Копенгагена», «РБ Лейпциг» воспользуется проблемами «Реала» в обороне

    Экспресс дня 13 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 февраля
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    Карло Анчелотти
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Копенгаген» провел три последних матча в рамках Кубка Атлантики. У команды две победы и одно поражение. Ранее удалось обыграть «Эльфсборг» (5:4) и «Мольде» (3:1).

    В предстоящей встрече «Копенгаген» не является фаворитом. Датскому клубу будет трудно добиться положительного результата. «Манчестер Сити» находится в прекрасной форме.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» выигрывает в каждом матче. У команды 10 побед в последних 10 встречах во всех турнирах. Эти успехи помогли «горожанам» подняться на 2-е место в таблице АПЛ.

    Ранее «Манчестер Сити» в чемпионате Англии одолел «Бернли» (3:1), «Брентфорд» (3:1) и «Эвертон» (2:0). Удастся ли клубу снова порадовать фанатов победой?

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.73.

    «РБ Лейпциг» — «Реал»

    Футбол. Лига чемпионов

    На данный момент «РБ Лейпциг» идет лишь 5-м в таблице Бундеслиги. В каких-то матчах команде Марко Розе просто не хватило удачи. Одна из хороших новостей — практически пустой лазарет. Травмирован лишь полузащитник Айдара.

    Для «РБ Лейпцига» домашний матч станет определяющим. Хозяева будут идти в атаку. По этой причине следует ждать результативного противостояния.

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    Ранее «Реал» в Ла Лиге одержал важную победу в контексте борьбы за золото. Команда встречалась с одним из конкурентов — «Жироной». «Сливочные» забили сопернику четыре безответных гола.

    У мадридского коллектива огромные проблемы в обороне. До этого в центре защиты играли Карвахаль и Тчуамени, как будет на этот раз? Кроме того, под вопросом участие в матче Джуда Беллингема.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.56.

    «Жил Висенте» — «Визела»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Жил Висенте» провалил два февральских матча. Сначала команда в чемпионате Португалии без шансов уступила «Бенфике» (0:3). Затем клуб в гостях проиграл «Гимарайншу» со счетом 1:3 в рамках Кубка страны.

    «Жил Висенте» располагается на 11-м месте в таблице. У команды 22 очка в 20 встречах. «Жил Висенте» хорошо играет на своем поле. В последних 10 домашних матчах у клуба лишь одно поражение.

    Все прогнозы на футбол

    «Визела» замыкает таблицу чемпионата Португалии. Сохранить прописку в элитном дивизионе будет очень сложно. В 20 турах команда набрала 13 очков.

    В гостях «Визела» не выигрывает с 5 ноября. Тогда клуб на выезде взял верх над «Каса Пией» со счетом 1:0. После этого были две ничьи и два поражения.

    Ставка: Победа «Жил Висенте» с нулевой форой за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.15.

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    Экспресс дня 13 февраля: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Экспресс. «Манчестер Сити» выиграет у «Копенгагена», «РБ Лейпциг» воспользуется проблемами «Реала» в обороне
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