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    Выход «Богемианса» в финал и верховой матч во второй Бундеслиге

    Экспресс дня 22 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 октября
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    «Гамбург»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионата Дании, второго немецкого дивизиона и матч Кубка Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Падерборн» — «Гамбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Падерборн» после десяти туров второго немецкого дивизиона с 18 очками идет на четвертой строке, уступая всего лишь один балл второй позиции.

    В минувшем туре коллектив на своем поле сыграл вничью с соседом по турнирке «Регенсбургом» 1:1, а игровым днем ранее в Дюссельдорфе обыграл местную «Фортуну» 3:2. Отметим, что на своем поле в текущем чемпионате у «Падерборна» всего одна виктории в пяти играх.

    У «Гамбурга» же на счету находится на три очка меньше и он расположился на четыре строки в турнирной таблице ниже, чем предстоящий противник.

    «Динозавры» в текущем первенстве проиграли только раз, еще на старте сезона, трижды победили и аж шесть встреч свели вничью. Отметим, что к данной игре «Гамбург» подходит с серией из трех мировых.

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  • Сегодня

    • За восемь последних очных матчей этих клубов только раз в поединке было забито меньше двух мячей на двоих. И исходя из этого в данной игре ждем верховой исход.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.58.

    «Богемианс» — «Уотерфорд Юнайтед»

    Футбол.Кубок Ирландии

    В полуфинал Кубка Ирландии «Богемианс» добрался сравнительно легко. Только на стадии 1/8 финала он с некоторыми трудностями справился с «Шемрок Роверс», победив дома 2:1.

    У дублинцев всего лишь одна победа за последние шесть игр с учетом всех турниров. Еще в этот период они дважды уступили и три раза сыграли вничью. Одна из мировых была накануне в гостях с «Шемрок Роверс» 1:1 в рамках чемпионата страны.

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    «Уотерфорд Юнайтед» повезло с жребием в данном кубковом розыгрыше, ведь до полуфинала команда встречалась только с представителями низших лиг.

    Что касается чемпионата страны, то там коллектив идет на вылет, но от безопасной строки отстает всего лишь на балл. К данной встрече он подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где было три виктории.

    «Богемианс» посильнее своего предстоящего противника, да и родные стены будут хозяевам хорошим подспорьем. В общем, ставим на викторию дублинцев еще в основное время.

    Ставка: победа «Богемианса» за 1.50.

    «Вейле» — «Норшелланн»

    Футбол. Чемпионат Дании

    «Вейле» замыкает турнирную таблицу чемпионата Дании. За 12 проведенных встреч у команды только две ничьи и аж десять поражений.

    Коллектив забил за всю турнирную дистанцию всего девять мячей, а пропустил аж 32. В своей последней игре первенство он уступил на выезде «Брондбю» 2:3, а ранее был разгромлен в гостях «Оденсе» 0:6.

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    «Норшелланн» данный чемпионат Дании проводит не лучшим образом. Сейчас он идет девятым, но от первой шестерки отстает всего лишь на один балл.

    В минувшем туре первенства «львы» на своем поле расписали мировую с лидирующим «Мидтьюлланн» 2:2. Этой ничьей они прервали свою 5-матчевую проигрышную серию в рамках чемпионата страны.

    «Вейле» явно не соответствует уровню высшей лиги, и «Норшелланн», даже несмотря на игровой кризис, будет ближе к победе.

    Ставка: победа «Норшелланна» с форой (0) за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.67.

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    Экспресс дня 22 октября: прогноз, ставка (3.67), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Экспресс. Выход «Богемианса» в финал и верховой матч во второй Бундеслиге
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