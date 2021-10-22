В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионата Дании, второго немецкого дивизиона и матч Кубка Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Падерборн» — «Гамбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Падерборн» после десяти туров второго немецкого дивизиона с 18 очками идет на четвертой строке, уступая всего лишь один балл второй позиции.

В минувшем туре коллектив на своем поле сыграл вничью с соседом по турнирке «Регенсбургом» 1:1, а игровым днем ранее в Дюссельдорфе обыграл местную «Фортуну» 3:2. Отметим, что на своем поле в текущем чемпионате у «Падерборна» всего одна виктории в пяти играх.

У «Гамбурга» же на счету находится на три очка меньше и он расположился на четыре строки в турнирной таблице ниже, чем предстоящий противник.

«Динозавры» в текущем первенстве проиграли только раз, еще на старте сезона, трижды победили и аж шесть встреч свели вничью. Отметим, что к данной игре «Гамбург» подходит с серией из трех мировых.

За восемь последних очных матчей этих клубов только раз в поединке было забито меньше двух мячей на двоих. И исходя из этого в данной игре ждем верховой исход.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.58.

«Богемианс» — «Уотерфорд Юнайтед»

Футбол.Кубок Ирландии

В полуфинал Кубка Ирландии «Богемианс» добрался сравнительно легко. Только на стадии 1/8 финала он с некоторыми трудностями справился с «Шемрок Роверс», победив дома 2:1.

У дублинцев всего лишь одна победа за последние шесть игр с учетом всех турниров. Еще в этот период они дважды уступили и три раза сыграли вничью. Одна из мировых была накануне в гостях с «Шемрок Роверс» 1:1 в рамках чемпионата страны.

«Уотерфорд Юнайтед» повезло с жребием в данном кубковом розыгрыше, ведь до полуфинала команда встречалась только с представителями низших лиг.

Что касается чемпионата страны, то там коллектив идет на вылет, но от безопасной строки отстает всего лишь на балл. К данной встрече он подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где было три виктории.

«Богемианс» посильнее своего предстоящего противника, да и родные стены будут хозяевам хорошим подспорьем. В общем, ставим на викторию дублинцев еще в основное время.

Ставка: победа «Богемианса» за 1.50.

«Вейле» — «Норшелланн»

Футбол. Чемпионат Дании

«Вейле» замыкает турнирную таблицу чемпионата Дании. За 12 проведенных встреч у команды только две ничьи и аж десять поражений.

Коллектив забил за всю турнирную дистанцию всего девять мячей, а пропустил аж 32. В своей последней игре первенство он уступил на выезде «Брондбю» 2:3, а ранее был разгромлен в гостях «Оденсе» 0:6.

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«Норшелланн» данный чемпионат Дании проводит не лучшим образом. Сейчас он идет девятым, но от первой шестерки отстает всего лишь на один балл.

В минувшем туре первенства «львы» на своем поле расписали мировую с лидирующим «Мидтьюлланн» 2:2. Этой ничьей они прервали свою 5-матчевую проигрышную серию в рамках чемпионата страны.

«Вейле» явно не соответствует уровню высшей лиги, и «Норшелланн», даже несмотря на игровой кризис, будет ближе к победе.

Ставка: победа «Норшелланна» с форой (0) за 1.55.

Общий коэффициент — 3.67.