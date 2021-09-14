В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Ирландии и Финляндии, а также матч второго французского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Слайго Роверс» — «Дандолк»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Слайго Роверс» на данный момент находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Ирландии. От двух первых команд он отстает сильно, а преследователи находятся совсем рядом.

«Красно-белые» не особо удачно проводят последний отрезок. За минувшие шесть встреч первенства у них четыре поражения, одна ничья и одна виктория, которая была в прошлом туре дома над «Сент-Патриксом» 2:0, идущий сейчас вторым.

Действующий чемпион Ирландии проваливает текущий сезон, идя сейчас в зоне стыков, но от безопасной строки отстает всего на балл, имея при этом еще пару игр в запасе.

Вот уже шесть встреч первенства «Дандолк» обходится без побед, дважды сыграв вничью за этот период при четырех фиаско, одно из которых было в минувшем туре от соседа по турнирке «Лонгфорда» 0:1 на его поле.

Действующий чемпион должен приложить максимум усилий для завоевания очков в этой игре. Ожидаем, что гости справятся с этой задачей, не проиграв на этот раз.

Ставка: Х2 за 1.63.

«Аяччо» — «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции

В текущем розыгрыше Лиги 2 «Аяччо» еще не знал горечи поражений. За шесть проведенных игр коллектив поровну поделил ничьи и победы. С этими показателями он идет сейчас шестым.

Корсиканцы неизменно чередуют гостевые мировые с домашними викториями. Так, в прошлом туре они в родных стенах одолели «Сошо» 1:0, а перед этим поделили в гостях очки с «Генгамом» — 1:1.

«Париж» в данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице, но в случае успеха может подняться и на первую позицию. В шести матчах текущей компании он четырежды победил, раз сыграл вничью и раз уступил.

Неудача со столичным коллективом случилась как раз в прошлом игровом дне, где он проиграл дома 0:1 «Генгаму». Стоит отметить, что в этом сезоне парижане пропускают почти в каждой встрече.

Уж очень сильно корсиканцы в этом сезоне играют в родных стенах. Поэтому в этой игре как минимум не должны проиграть.

Ставка: 1Х за 1.41.

«Ильвес» — ХИФК

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Ильвес» еще не теряет надежды по итогам первой половины чемпионата попасть в первую шестерку, от которой он сейчас отстает на пять пунктов, но имеет матч в запасе.

Клуб из Тампере за последние семь встреч потерпел аж пять неудач и дважды смог победить. Одна из этих викторий пришлась на прошлый тур, где он дома переиграли соседа по турнирке «Лахти» — 1:0.

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ХИФК на данный момент находится на пятой строке в турнирной таблице финского первенства, но еще не обеспечил себе попадание в первую шестерку. Коллективу еще предстоит вести борьбу за это, так как конкуренты находятся совсем рядом.

Столичные за последние шесть встреч потерпели всего лишь одну неудачу, а к данной игре подходят с серий из трех викторий, в которой они пропустили всего лишь один гол.

Для «Ильвеса» каждая неудача поставит крест на их надеждах попасть в топ-6. Наверняка хозяева приложат максимальные усилия для завоевания зачетных пунктов.

Ставка: 1Х за 1.64.

Общий коэффициент — 3.76.