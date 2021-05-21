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    Результативный матч в Примере, победы фаворитов в Ирландии и Исландии

    Экспресс дня 21 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 мая
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    «Леванте»
    На этот раз в экспрессе рассмотрим поединки чемпионатов Испании, Ирландии и Исландии.

    «Леванте» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    «Леванте» с 40 набранными очками в турнирной таблице Примеры занимает 14 место, но при определенных обстоятельствах может улучшить свое положение на пару строк.

    «Лягушки» неудачно проводят заключительный отрезок чемпионата. В десяти последних встречах они побеждали всего раз. Сейчас у них 7-матчевая безвыигрышная серия, в пяти из которых они уступили. В прошлом туре «Леванте» на выезде потерпел фиаско от «Хетафе» (1:2).

    «Кадис» перед заключительным туром Примеры располагается на 12 позиции, опережая предстоящего соперника на три очка.

    Коллектив в двух последних матчах чемпионата потерпел поражения, уступив «Осасуне» (2:3) и «Эльче» (1:3). Перед этим у него было лишь одно фиаско в семи играх при трех викториях и трех мировых исходах.

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    • Обе команды уже никаких задач не решают, и соответственно наверняка сыграют в атакующий футбол с забитыми мячами в обе стороны.

    Ставка: обе забьют: да за 1.57.

    «Слайго Роверс» — «Лонгфорд Таун»

    Футбол. Чемпионат Ирландии. 12-й тур

    «Слайго Роверс» по итогам 10 проведенных матчей чемпионата Ирландии занимает третье место, но очень сильно отстает лидера первенства, а второму месту проигрывает два балла при игре в запасе.

    За всю турнирную дистанцию данного турнира «красно-белые» потерпели всего лишь одно фиаско, пять встреч выиграли и четыре раза сыграли вничью. В минувшем туре они переиграли прошлогоднего чемпиона «Дандолк» (1:0).

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    «Лонгфорд Таун» с семью баллами идет в зоне вылета, на девятой строке. От спасительной восьмой строки коллектив отстает всего на три пункта.

    Команда в текущем чемпионате смогла добыть всего одну победу в 11 проведенных встречах, еще четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Накануне она дома уступила середняку «Богемиансу» — 0:2.

    «Слайго» ставит перед собой задачу быть среди призеров. И на своей арене наверняка обыграет претендента на вылет.

    Ставка: победа «Слайго Роверс» за 1.58.

    «Валюр» — «Лейкнир»

    Футбол. Чемпионат Исландии. 5-й тур

    «Валюр» в минувшем чемпионате Исландии, который был закончен досрочно из-за коронавируса, был признан победителем турнира. В текущем сезоне после четырех туров он идет четвертым, но первому месту проигрывает только по дополнительным показателям.

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    В четырех проведенных поединках клуб из Рейкьявика добыл три виктории и одну игру свел вничью. В своей последней игре он в дерби переиграл «КР Рейкьявик» со счетом 3:2.

    «Лейкнир» прошлый сезон провел в первой лиге, заняв там второе место и получил билет в высший дивизион исландского первенства.

    На текущий момент коллектив находится на пятом месте, имея в своем активе пять очков. Начал он с двух ничьих, затем проиграл, а в минувшем туре обыграл аутсайдера «Филкирк»- 3:0.

    Действующий чемпион не должен испытать проблем с завоевание трех очков в игре с новичком лиги.

    Ставка: победа «Валюра» за 1.36.

    Общий коэффициент — 3.34.

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