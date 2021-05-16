В воскресном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Ливерпуля», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

«Ливерпуль» несколько дней назад одержал важнейшую победу над «Манчестер Юнайтед», благодаря чему по-прежнему сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Вот только проблема в том, что для достижения этой цели «мерсисайдцам» будет недостаточно выиграть оставшиеся матчи. Это станет возможным только в том случае, если кто-то из конкурентов потеряет очки. И тут вся надежда на «Лестер», у которого остались матчи против «Челси» и «Тоттенхэма».

Ну а пока что «Ливерпулю» надо обыграть «Вест Бромвич», который уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Несмотря на это, «Ливерпулю» надо не забывать, что этот «Вест Бромвич» в прошлом месяце уничтожил «Челси», а потом отобрал очки у «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона». Так что надо настраиваться на серьезный матч.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 2,5 за 1.59.

«Фиорентина» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

В Италии полны ходом идет кампания по вытеснению «Ювентуса» из топ-4. И многое тут зависит от результатов «Наполи», который за два тура до финиша итальянского сезона опережает «Старую синьору» на два очка.

И недавние матчи неаполитанцев наверняка заставляют напрягаться ту часть Турина, которая переживает за «Ювентус». Команда Рино Гаттузо выиграла два предыдущих матча с общим счетом 9:2 — сначала был разгром «Специи», а потом «Удинезе».

«Наполи» действительно мощно проводит заключительный отрезок. В пяти последних матчах гости забили 17 мячей.

«Фиорентина», в составе которой, возможно, наконец-то появится Александр Кокорин, тоже неплохо показывала себя в последнее время, но у «Наполи» есть цель и мотивация, которые должны сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

Ставка: победа «Наполи» за 1.49.

«Пари Сен-Жермен» — «Реймс»

Футбол. Чемпионат Франции. 37-й тур

«Пари Сен-Жермен» потихоньку начинает морально готовить себя к тому, что так и останется позади «Лилля». За два тура до конца чемпионата парижане отстают от лидера на три очка. Килиан Мбаппе уже успел поделиться «оригинальным» умозаключением, заявив, что «Лилль» если и финиширует первым, то только из-за того, что «ПСЖ» очень не везло.

Календарь и таблица Лиги 1

В очередной раз команде Маурисио Почеттино «не повезло» на прошлой неделе в гостевом матче с «Ренном», который завершился вничью 1:1. И это еще не самый худший вариант для «ПСЖ», учитывая, как проходил матч. Тут как раз надо говорить о везении, а не наоборот.

Все прогнозы на Лигу 1

Понятно, что с «Реймсом» Париж справится, но теперь этого будет мало. Если «Лилль» не потеряет очки в оставшихся матчах, Неймар и Мбаппе в этом году останутся без золотых медалей.

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.61.

Общий коэффициент — 3.82.