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    Важная миссия «Наполи» и победа «Ливерпуля»

    Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 мая
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    Мохамед Салах
    В воскресном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Ливерпуля», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    «Ливерпуль» несколько дней назад одержал важнейшую победу над «Манчестер Юнайтед», благодаря чему по-прежнему сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

    Вот только проблема в том, что для достижения этой цели «мерсисайдцам» будет недостаточно выиграть оставшиеся матчи. Это станет возможным только в том случае, если кто-то из конкурентов потеряет очки. И тут вся надежда на «Лестер», у которого остались матчи против «Челси» и «Тоттенхэма».

    Ну а пока что «Ливерпулю» надо обыграть «Вест Бромвич», который уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

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    • Несмотря на это, «Ливерпулю» надо не забывать, что этот «Вест Бромвич» в прошлом месяце уничтожил «Челси», а потом отобрал очки у «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона». Так что надо настраиваться на серьезный матч.

    Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 2,5 за 1.59.

    «Фиорентина» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    В Италии полны ходом идет кампания по вытеснению «Ювентуса» из топ-4. И многое тут зависит от результатов «Наполи», который за два тура до финиша итальянского сезона опережает «Старую синьору» на два очка.

    И недавние матчи неаполитанцев наверняка заставляют напрягаться ту часть Турина, которая переживает за «Ювентус». Команда Рино Гаттузо выиграла два предыдущих матча с общим счетом 9:2 — сначала был разгром «Специи», а потом «Удинезе».

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    «Наполи» действительно мощно проводит заключительный отрезок. В пяти последних матчах гости забили 17 мячей.

    «Фиорентина», в составе которой, возможно, наконец-то появится Александр Кокорин, тоже неплохо показывала себя в последнее время, но у «Наполи» есть цель и мотивация, которые должны сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.49.

    «Пари Сен-Жермен» — «Реймс»

    Футбол. Чемпионат Франции. 37-й тур

    «Пари Сен-Жермен» потихоньку начинает морально готовить себя к тому, что так и останется позади «Лилля». За два тура до конца чемпионата парижане отстают от лидера на три очка. Килиан Мбаппе уже успел поделиться «оригинальным» умозаключением, заявив, что «Лилль» если и финиширует первым, то только из-за того, что «ПСЖ» очень не везло.

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    В очередной раз команде Маурисио Почеттино «не повезло» на прошлой неделе в гостевом матче с «Ренном», который завершился вничью 1:1. И это еще не самый худший вариант для «ПСЖ», учитывая, как проходил матч. Тут как раз надо говорить о везении, а не наоборот.

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    Понятно, что с «Реймсом» Париж справится, но теперь этого будет мало. Если «Лилль» не потеряет очки в оставшихся матчах, Неймар и Мбаппе в этом году останутся без золотых медалей.

    Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.82.

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