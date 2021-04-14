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    «Жара» в низших дивизионах Германии, Испании и Франции

    Экспресс дня 14 апреля. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 апреля
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    «Райо Вальекано» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во вторых дивизионах Германии, Испании и Франции.

    «Оснабрюк» — «Регенсбург»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 24-й тур

    Важнейший матч для обеих команд, которые до сих пор рискуют вылететь в третий дивизион. Но в большей степени это касается «Оснабрюк», который находится еа 16-м месте.

    Хозяева ужасно провели зимний отрезок сезона, потерпев девять поражений кряду. На данный момент результаты не намного лучше — всего лишь одна победа в четырех предыдущих турах.

    «Регенсбург» находится чуть-чуть выше, на 14-й строчке, опережая соперника на пять очков. На прошлой неделе «Регенсбург» проиграл «Вердеру» в четвертьфинале Кубка Германии. В чемпионате же у гостей в последних восьми матчах только одна победы.

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    Очевидно, что в подобном матче нет смысла ставить на исход. Сложно сказать, что из этого получится. На игра должна быть результативной. «Оснабрюк» и «Регенсбург», как правило, не жадничают в очных матчах.

    Ставка: общий тотал матча больше 2,0 за 1.58.

    «Клермон» — «Амьен»

    Футбол. Франция. Лига 2. 29-й тур

    «Клермон» по-прежнему сохраняет хорошие шансы на прямую путевку в элитный дивизион. Сейчас хозяева четвертые, но в случае победы в предстоящем матче сравняются по набранным очкам с идущей второй «Тулузой».

    «Клермон» мог сделать это еще раньше, но в трех предыдущих турах набрал только одно очко. Но перед этим у хозяев было девять побед в 12-ти матчах. От небольших спадов никто не застрахован.

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    «Амьен» находится в середине таблицы. В этом сезоне гости уже не претендуют на повышения в классе.

    «Клермон» должен воспользоваться ситуацией и забрать три очка, которые помогут ему ворваться в элиту французского футбола.

    Ставка: победа «Клермона» за 1.57.

    «Райо Вальекано» — «Мирандес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 31-й тур

    «Райо Вальекано» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах, благодаря чему продолжает бороться за путевку в Ла Лигу.

    Правда, теперь команда из Мадрида может рассчитывать на выход в элитный дивизион разве что через плей-офф, который можно сравнить с настоящим футбольным испытанием.

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    Но в любом случае, текущий сезон еще не потерял смысл для «Райо». Чего не скажешь о «Мирандесе», который обосновался в середине таблицы. Гости могут спокойно доигрывать чемпионат, что они, собственно, и делают.

    «Райо» выиграет в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.94.

    Общий коэффициент — 4.81.

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