ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «Ман Юнайтед» победил «Астон Виллу», «Ливерпуль» на выезде у «Саутгемптона» Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
  • 09:56
    • «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл
  • 00:58
    • МЮ победил «Астон Виллу» и сравнялся с «Ливерпулем» по очкам
  • 00:47
    • Теофимо Лопес — боксер года по версии The Athletic
  • 23:06
    • Абрамов пропустит матч с Германией
  • 22:26
    • Гол Соучека принес «Вест Хэму» победу над «Эвертоном»
  • 21:18
    • В «Реале» сократили зарплаты на 10 процентов
  • 21:01
    • Холанн и Дейвис больше всех прибавили в цене в 2020 году
    Все новости спорта

    Очередной подвох в Дортмунде и жара в Стране Басков

    Экспресс дня 3 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 января
    «Милан» ни разу не проигрывал в текущем сезоне Серии А
    Возвращение легендарной рубрики «экспресс дня». В воскрсенье рассмотрим предстоящие события в Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А.

    «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 14-й тур

    Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что любители ставок в этом матче будут «грузить» на победу «Боруссии». В принципе, все очевидно — это же Дортмунд, одна из лучших команд Бундеслиги (на словах — сто процентов), в которой играют такие звезды, как Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и Марко Ройс. Все якобы очевидно. Ключевое слова — якобы.

    В этом сезоне уже было достаточно подобных матчей, когда никто не сомневался в победе «Боруссии», а в итоге — 1:5 против «Штутгарта», 1:2 с «Унионом», 1:2 против «Кельна»...Ну и так далее.

    Матчи с участием дортмундской «Боруссии» — это, как правило, главная ловушка. Ожидания и реальность очень часто вообще не совпадают.

    Все прогнозы на футбол

    Поэтому ставить на Дортмунд в предстоящем матче явно не лучшая идея. Если что, «Вольфсбург» на данный момент опережает «Боруссию» в таблице Бундеслиге.

    Ставка: тотал голов во втором тайме больше 1,5 за 1.80.

    «Эйбар» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. 17-й тур

    В каком-то смысле довольно странный выбор матча для экспресса. Независимо от ситуации в таблице, крайне сложно предположить, чего ожидать в такой игре. Но мы и не будем пытаться спрогнозировать исход, это и правда лотерея.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Зато вполне вероятно, что в матче между «Эйбаром» и «Гранадой», как обычно, будет очень много эмоций, часть из которых трансформируется в карточки. И не факт, что только в желтые. Матчи с участием басков редко получаются спокойными.

    Ставка: тотал желтых карточек больше 4,5 за 1.75.

    «Беневенто» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии 15-й тур

    «Милан» продолжает возглавлять таблицу Серии А, до сих пор не потерпев ни одного поражения. Сложно объяснить, как так получается, но пока еще никому не удалось обыграть команду Стефана Пиоли.

    И это удивительно, учитывая, что «Милан» пропускает почти в каждой игре. Например, в пяти предыдущих матчах «россонери» получили в свои ворота восемь мячей. Для одного из главных претендентов на Скудетто это очень много. Но пока «Милан» забивает больше, чем пропускает, ситуация не выглядит такой уж критичной.

  • «Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • Реакция прессы на матч «Милан» — «Лацио»
  • 24/12/2020

    • Между тем, «Беневенто», который возглавляет Филиппо Индзаги, за последние полтора месяца потерпел только одно поражение, при этом пропустив за этот период гораздо меньше, чем «Милан». «Россонери» ждет очень сложный матч.

    Скорее всего, команды обменяются голами. При этом далеко не факт, что «Милан» продлит свою невероятную серию.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

    Общий коэффициент — 5.35. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.57
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Россия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМ
  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
    • 14:45 28/12/2020     «Арсенал» одержал первую победу за два месяца
  • «Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
    • 02:10 27/12/2020
    Экспресс дня 3 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры