Экспресс дня 3 января. Прогнозы и ставки на футбол

Возвращение легендарной рубрики «экспресс дня». В воскрсенье рассмотрим предстоящие события в Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А.

«Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 14-й тур

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что любители ставок в этом матче будут «грузить» на победу «Боруссии». В принципе, все очевидно — это же Дортмунд, одна из лучших команд Бундеслиги (на словах — сто процентов), в которой играют такие звезды, как Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и Марко Ройс. Все якобы очевидно. Ключевое слова — якобы.

В этом сезоне уже было достаточно подобных матчей, когда никто не сомневался в победе «Боруссии», а в итоге — 1:5 против «Штутгарта», 1:2 с «Унионом», 1:2 против «Кельна»...Ну и так далее.

Матчи с участием дортмундской «Боруссии» — это, как правило, главная ловушка. Ожидания и реальность очень часто вообще не совпадают.

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Поэтому ставить на Дортмунд в предстоящем матче явно не лучшая идея. Если что, «Вольфсбург» на данный момент опережает «Боруссию» в таблице Бундеслиге.

Ставка: тотал голов во втором тайме больше 1,5 за 1.80.

«Эйбар» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. 17-й тур

В каком-то смысле довольно странный выбор матча для экспресса. Независимо от ситуации в таблице, крайне сложно предположить, чего ожидать в такой игре. Но мы и не будем пытаться спрогнозировать исход, это и правда лотерея.

Зато вполне вероятно, что в матче между «Эйбаром» и «Гранадой», как обычно, будет очень много эмоций, часть из которых трансформируется в карточки. И не факт, что только в желтые. Матчи с участием басков редко получаются спокойными.

Ставка: тотал желтых карточек больше 4,5 за 1.75.

«Беневенто» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии 15-й тур

«Милан» продолжает возглавлять таблицу Серии А, до сих пор не потерпев ни одного поражения. Сложно объяснить, как так получается, но пока еще никому не удалось обыграть команду Стефана Пиоли.

И это удивительно, учитывая, что «Милан» пропускает почти в каждой игре. Например, в пяти предыдущих матчах «россонери» получили в свои ворота восемь мячей. Для одного из главных претендентов на Скудетто это очень много. Но пока «Милан» забивает больше, чем пропускает, ситуация не выглядит такой уж критичной.

Между тем, «Беневенто», который возглавляет Филиппо Индзаги, за последние полтора месяца потерпел только одно поражение, при этом пропустив за этот период гораздо меньше, чем «Милан». «Россонери» ждет очень сложный матч.

Скорее всего, команды обменяются голами. При этом далеко не факт, что «Милан» продлит свою невероятную серию.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 5.35. 0