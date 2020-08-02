Экспресс дня 2 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 2 августа, пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А. В воскресенье, 2 августа, пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А..

«Дженоа» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

«Дженоа» за тур до финиша в турнирной таблице Серии А занимает 17 место, оторвавшись от зоны вылета всего на один балл.

Из 11 сыгранных пост-карантинных поединков «грифоны» шесть проиграли, а также дважды расходилась миром и три раза добивалась викторий. В двух минувших турах они уступили дома 0:3 «Интеру» и в гостях 0:5 «Сассуоло».

«Верона» в турнирной таблице Серии А находится на девятой позиции, но еще может на одну строчку подняться вверх.

После возобновления первенства «мастифы» в 12 сыгранных матчах потерпели четыре поражения, трижды победили и пять раз сыграли вничью. В прошлом туре они дома разгромили аутсайдера СПАЛ (3:0).

Считаем, что очень мотивированный «Дженоа» возьмет три очка и сохранит прописку в элите.

Ставка: победа «Дженоа» за 1.55.

«Лечче» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

За тур до финиша итальянского первенства «Лечче» идет в зоне вылета, на 18 позиции, но безопасная строка находится на расстоянии одного балла.

После рестарта команда смогла добиться трех викторий, один матч свела вничью и семь встреч проиграла. За последние три игры «Лечче» смог одержать две победы, обыграв дома 3:1 «Брешию» и в гостях 2:1 «Удинезе».

«Парма» идет на 11 месте в турнирной таблице Серии А и может улучшить свое положение на пару позиций.

В пост-карантинный период «крестоносцы» выиграли три игры при двух ничьих и семи поражениях. В своем последнем сыгранном матче они дома уступили «Аталанте» (1:2), а перед этим две игры выиграли.

Только победа сможет дать шанс «Лечче» остаться в Серии А. Прогнозируем, что хозяева ее добудут.

Ставка: победа «Лечче» за 1.57.

СПАЛ — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

СПАЛ уже давно лишился шансов на спасение. Команда плотно засела на дне, которое уже не покинет ни при каких раскладах.

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На данный момент у коллектива 11-матчевая серия без викторий, в которых он смог только дважды сыграть вничью. Один из мирный исходов был тур тому назад дома с «Торино» (1:1), после чего он на выезде проиграл «Вероне» (0:3).

«Фиорентина» за тур до конца чемпионата находится только на десятой строчке, и свою позицию уже не улучшит.

В своих последних восьми турах первенства «фиалки» четырежды побеждали, три матча сыграли вничью, и проиграли только на выезде «Роме» (1:2). В предыдущем матче они дома разгромили «Болонью» (4:0).

В этом поединке ставим на более сильную «Фиорентину», которая даже в гостях не должна испытать проблем с главным аутсайдером турнира.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.46.

Итоговый коэффициент — 3.55. 0