Экспресс дня 1 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 1 июня, состоится ряд поединков. В частности, это матчи Бундеслиги, датской Суперлиги и белорусской Высшей лиги.

«Кельн» — «Лейпциг»

Бундеслига. 29 тур

«Кельн» занимает 11 место и имеет в своем активе 34 очка. От зоны вылета клуб отделяют 7 пунктов, так что 6 туров до конца чемпионата хозяевам стоит побеспокоиться о сохранении прописки.

«Козлы» попали в безвыигрышную полосу. Они не выигрывают 4 тура подряд. Проиграв 2:1 перед карантином «Боруссии» М, «Кельн» продолжил серию ничьей с «Майнцом» (2:2). Далее была ничья с «Фортуной» (2:2) и поражение от «Хоффенхайма» (3:1).

«Лейпциг» все еще ведет борьбу за медали. «Быки» занимают 4 место с 55 баллами. В случае победы они вернут себе третье место.

В двух из трех туров после перерыва «Лейпциг» сыграл вничью. Речь идет о домашних 1:1 и 2:2 с «Фрайбургом» и «Гертой» соответственно. Серию ничейных результатов разбавляет победа над «Майнцом» со счетом 0:5.

«Кельн» много пропускает. Это видно по последним результатам. Это чревато для хозяев разгромом. «Лейпциг» наверняка будет давить на соперника. Команде нужны очки.

Ставка: П2 за 1.55.

«Люнгбю» — «Копенгаген»

Суперлига. 25 тур

«Люнгбю» идет на 2-матчевой серии поражений. Команда проиграла «Ольборгу» 3:0 и уступила «Брондбю» с результатом 1:0. Сейчас клуб занимает 8 место, имея в свое активе 31 очко.

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Перед возобновлением турнира хозяева сыграли два товарищеских матча с «Брондбю», выиграв 2:0 и уступив 2:1.

«Копенгаген» занимает второе место. За три тура до конца клуб отстает от «Мидтьюлланна» на 12 очков. Так что из чемпионской гонки гости давно выбыли.

Из последних результатов стоит отметить победу 3:2 над «Ольборгом» и поражение от «Хорсенс» со счетом 0:1. 22 мая команда сыграла вничью с «Оденсе» в товарищеской встрече (2:2). 26 мая «Копенгаген» обыграл «Сеннерьюск» со счетом 3:1.

5:1 и 2:0 — «Копенгаген» выиграл два матча подряд против «Люнгбю». Однако в гостях у соперника коллектив проигрывал два раза со счетом 3:1. Предлагаем поставить на тотал больше двух.

Ставка: ТБ 2.0 за 1.39.

«Минск» — «Слуцк»

Высшая лига 11 тур

«Минск» спускает все ниже и теперь команда занимает 14 место. У нее 10 набранных баллов и одна победа в пяти турах. В трех их них хозяева проигрывали.

После победы над «Славией» (1:3) коллектив проиграл «Торпедо-БелАЗу» 2:5 и сыграл вничью с «Городеей» (1:1).

«Слуцк» имеет 17 очков и занимает 5 место в таблице. Несмотря на такую высокую позицию в лиге, команда не может выиграть уже три тура подряд.

Серия началась с поражения от «Энергетика-БГУ» со счетом 1:2. Следом было фиаско от БАТЭ со счетом 3:0. В прошлом туре команда расписала ничью с «Рухом», завершив поединок результатом 1:1.

В последних очных противостояниях команды забивали на двоих не более двух мячей. В прошлый раз «Минск» выиграл у себя дома 1:0, а до этого «Слуцк» ответил тем же на своем поле.

Ставка: ТМ 3.0 за 1.41.

Итоговый коэффициент — 3.04. 0