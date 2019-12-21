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    Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?

    Экспресс дня 21 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 21 декабря
    Филиппе Коутиньо
    В субботу, 21 декабря, пройдут матчи чемпионатов Англии, Испании и Германии.

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 18-й тур

    «Горожане» после 17 туров имеют 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

    Команда Гвардиолы вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, одолев в последнем туре загребское «Динамо» — 4:1. 15 декабря манчестерцы разгромили «Арсенал» (3:0) в АПЛ. Затем в четвертьфинале Кубка лиги «горожане» справились с «Оксфордом» — 3:1.

    «Лестер» набрал 39 очков и находится на второй строчке в АПЛ с отставанием от лидирующего «Ливерпуля» на 10 пунктов. Команда Брендана Роджерса проводит роскошный сезон и не проигрывает уже в 11 поединках подряд. В декабре команда четыре раза победила и однажды сыграла вничью.

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    14 декабря довольно неожиданно «Лестер» оступился против «Норвича» — 1:1. Далее в четвертьфинале Кубка лиги команда по пенальти прошла «Эвертон» — 2:2, 4:2.

    Вокруг «Ман Сити» продолжают нарастать слухи о замене главного тренера, тогда как «Лестер» сейчас очень силен и обязательно воспользуется недостатками чемпиона Англии.

    Ставка: обе команды забьют за 1.68.

    «Мальорка» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

    «Мальорка» потерпела три поражения подряд, а затем прервала эту серию, победив и сыграв вничью. В турнирной таблице Примеры островитяне набрали 15 очков и идут на 15-й позиции, опережая зону вылета всего на один пункт.

    В прошлом туре чемпионата «Мальорка» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» — 2:2.

    «Севилья» последнюю победу в Примере одержала еще 1 декабря, когда удалось победить «Леванте». Затем последовала серия из трех игр без побед.

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    В прошлом туре Примеры состоялось поражение дома от «Вильярреала» — 1:2. Прервать серию удалось победой в Кубке Короля над «Бергантиньосом» (1:0).

    В чемпионате Испании «красно-белые» занимают третью строчку. В предстоящей игре «Севилья» обязана брать три очка.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.73.

    «Бавария» — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 17-й тур

    «Бавария» идет третьей в Бундеслиге и отстает от лидирующей строчки на три очка.

    На прошлой неделе мюнхенцы выиграли шестую подряд игру в группе ЛЧ и вышли в плей-офф турнира. Был бит «Тоттенхэм» — 3:1.

    Затем последовала разгромная победа над «Вердером» в чемпионате — 6:1. В прошлом туре удалось без особых проблем разобраться с «Фрайбургом» — 3:1. Мюнхенцы набрали отличный темп и продолжают подниматься по турнирной таблице.

    «Вольфсбург» идет восьмым в чемпионате, набрав 24 очка. От зоны еврокубков команду отделяет всего один пункт.

    Еще недавно «волки» потерпели четыре поражения подряд, но в 12-м туре удалось прервать эту серию победой над «Айнтрахтом» — 2:0. Немцы также вышли из группы Лиги Европы, а в последних двух турах были победа над «Боруссией» М (2:1) и ничья с «Шальке» — 1:1.

    «Бавария» набрала шикарную форму и в родных стенах должна побеждать соперника весьма комфортно.

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1.45.

    Общий коэффициент — 4.21. 0

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    Экспресс дня 21 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.21
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