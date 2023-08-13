13 августа состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 78 между Рафаэлем Дос Аньосом и Висенте Люке в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Дос Аньос — Люке: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рафаэль Дос Аньос

К данному поединку Рафаэль Дос Аньос подходит после победы удушающим приемом во втором раунде над Брайаном Барбереной. После того удачного выступления бразилец решил остаться в полусреднем дивизионе.

Однако он до сих пор котируется в качестве девятого номера рейтинга в легкой категории. С учетом возраста в 38 лет Дос Аньос демонстрирует не самые стабильные выступления.

В пяти предыдущих поединках на его счету 2 победы и 3 поражения. Бразилец испытывает определенные проблемы в противостояниях с высококлассными ударниками.

Одним из таких стал Рафаэль Физиев, который отправил его в нокаут в июле прошлого года. Дос Аньос точно не будет драться с Люке в стойке. Бразилец вновь сделает ставку на борьбу.

Висенте Люке

Люке сейчас занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. Не так давно он шел на серии из четырех побед кряду и котировался в качестве одного из потенциальных претендентов на пояс.

Но 2 поражения кряду от Белала Мухаммада и Нила Мэгни едва не вытеснили Висенте из топ-10. После двух неудач американец будет очень серьезно настроен на грядущий поединок.

И по отношению к Дос Аньосу у него есть ряд преимуществ. Во-первых, у Люке более внушительные навыки в стойке, и за карьеру он одержал 9 побед нокаутом.

Во-вторых, американец обладает прекрасной защитой от тейкдаунов. За карьеру у него заблокировано 64% всех переводов на канвас со стороны соперников. Получается, Люке легко может нивелировать сильную сторону Рафаэля.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры не видят фаворита. На победу обоих бойцов можно сделать ставку с коэффициентом 1.92. Несмотря на то, что Люке потерпел 2 поражения кряду, он точно не станет легкой прогулкой для бывшего чемпиона легковесов.

Висенте обладает довольно тяжелым ударом и неплохо чувствует себя на земле. Так что против такого соперника фирменная борьба Дос Аньоса не сработает.

Не стоит забывать и про разницу в возрасте. Люке только 31 год, а Дос Аньосу уже 38. За счет лучшей выносливости и постоянного прессинга он возьмет верх над бразильцем в данном бою. Ставка: победа Висенте Люке с коэффициентом 1.92.