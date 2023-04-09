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    Сумеет ли Бернс финишировать Масвидаля?

    Масвидаль — Бернс. Прогноз (к. 2.12) и ставки на бой, UFC 287, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Масвидаль — Бернс
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    Гилберт Бернс
    9 апреля состоится бой в рамках турнира UFC 287 между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:15 мск. Масвидаль — Бернс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хорхе Масвидаль

    Хорхе по-настоящему раскрылся после 30-ти, и стал одной из главных звезд лиги. Данный боец приносит организации невероятную выручку и поэтому босс UFC готов ему постоянно давать громкие поединки.

    Но все же с возрастом американец сильно просел и уровень топ-5 явно не тянет. Это подтверждают не только 2 разгромных поражения от Камару Усмана, но и его предыдущий поединок с Ковингтоном.

    Колби избивал Хорхе все 5 раундов. Американцу приходилось выживать, но развить собственные атаки не получалось. В свои 38 лет Масвидаль близок к завершению карьеры.

    Даже его нынешняя 11-я позиция в рейтинге вызывает вопросы, так как позади него есть более интересные бойцы. Опыта Масвидалю не занимать, но в бою с тем, кто гораздо сильнее, он точно не поможет.

    Гилберт Бернс

    Бразилец младше своего грядущего оппонента всего лишь на 2 года. Однако при этом Бернс показывает отличные выступления. Его поражение от Чимаева явно отличается то того, что было в бою Масвидаля и Ковингтона.

    Гилберт дал «Борзу» очень тяжелый поединок, о чем говорили многочисленные гематомы на лице шведа. Бразильцу нравится рубиться в стойке, а на ближней дистанции в клинче он чувствует себя максимально комфортно.

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    • Бернс ниже многих своих соперников, но ему прекрасно удается сокращать дистанцию. А за счет невероятной взрывной силы нокаут с его стороны может случиться в любую секунду.

    Впрочем, бразилец также хорош и в партере. И об этом наглядно говорит его предыдущая победа сабмишном в первом раунде над Нилом Мэгни.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном противостоянии склоняются к победе Гилберта Бернса, предлагая поставить на него с коэффициентом 1.22. На успех Масвидаля дают коэффициент 4.50.

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    Данный поединок может превратиться в настоящее избиение американца. Гилберт будет прессинговать его в стойке. В случае, если Хорхе попытается кормить оппонента джебами, то бразилец мгновенно переведет его на канвас.

    Есть вероятность, что до финального свистка Масвидаль не доживет. Бразилец будет искать шанс нокаута или сабмишна в этой встрече. Ставка: досрочная победа Гилберта Бернса за 2.12.

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    Масвидаль — Бернс: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Бернс финишировать Масвидаля?
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