В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Майком Дэвисом и Вячеславом Борщевым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Дэвис — Борщев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Майк Дэвис

Майк провел в UFC всего 3 поединка. Ранее он довольно успешно выступал в других промоушенах и в дебютной встрече ему сразу же дали в соперники Гилберта Бернса.

Конечно же, выиграть у звездного бразильца не получилось, и далее оппозиция у Дэвиса стала попроще.

Против менее мастеровитых соперников Майк чувствовал себя увереннее и в итоге он одержал 2 победы кряду над Мейсоном Джонсом и Томасом Гиффордом.

Каких-то явных сильных сторон у американца нет. Зато есть проблемы на блоке и по статистике боец пропускает по 9 акцентированных ударов в минуту.

Вячеслав Борщев

Россиянин провел в сильнейшем промоушене мира 2 боя и закончились они по-разному. В дебютной встрече Вячеслав уже в первом раунде нокаутировал Дакоту Буша.

Но втором поединке Борщева ожидал Марк Диакеси, который уже давно рвется в топ-15. В той встрече англичанин победил судейским решением.

Сейчас перед Вячеславом стоит задача закрыть предыдущее поражение. Эксперты считают, что Борщев вновь будет андердогом, однако статистика говорит об обратном.

У россиянина гораздо лучше показатели на блоке. При этом Борщев еще и превосходит соперника в точности ударов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают свое предпочтение Майку Дэвису. На его победу можно поставить за 1.50. На успех Борщева дают коэффициент 2.52.

Американец немного опытнее, чем Вячеслав. Однако это вряд ли поможет Майку рассчитывать на успех. Оба бойца предпочитают биться в стойке, однако показатели у Дэвиса в ударной технике гораздо хуже.

Не стоит забывать, что Майк слишком много пропускает, а у Вячеслава 68% попаданий доходят до цели. Россиянину для успеха может хватить одного или двух точных ударов. Ставка: победа Вячеслава Борщева за 2.52.