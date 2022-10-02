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    Победит ли Вячеслав Борщев Майка Дэвиса на UFC Vegas 61?

    Дэвис — Борщев. Прогноз (к. 2.52) и ставки на бой, UFC Vegas 61, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дэвис — Борщев
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    Вячеслав Борщев
    В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Майком Дэвисом и Вячеславом Борщевым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Дэвис — Борщев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Майк Дэвис

    Майк провел в UFC всего 3 поединка. Ранее он довольно успешно выступал в других промоушенах и в дебютной встрече ему сразу же дали в соперники Гилберта Бернса.

    Конечно же, выиграть у звездного бразильца не получилось, и далее оппозиция у Дэвиса стала попроще.

    Против менее мастеровитых соперников Майк чувствовал себя увереннее и в итоге он одержал 2 победы кряду над Мейсоном Джонсом и Томасом Гиффордом.

    Каких-то явных сильных сторон у американца нет. Зато есть проблемы на блоке и по статистике боец пропускает по 9 акцентированных ударов в минуту.

    Вячеслав Борщев

    Россиянин провел в сильнейшем промоушене мира 2 боя и закончились они по-разному. В дебютной встрече Вячеслав уже в первом раунде нокаутировал Дакоту Буша.

    Но втором поединке Борщева ожидал Марк Диакеси, который уже давно рвется в топ-15. В той встрече англичанин победил судейским решением.

    Сейчас перед Вячеславом стоит задача закрыть предыдущее поражение. Эксперты считают, что Борщев вновь будет андердогом, однако статистика говорит об обратном.

    У россиянина гораздо лучше показатели на блоке. При этом Борщев еще и превосходит соперника в точности ударов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою отдают свое предпочтение Майку Дэвису. На его победу можно поставить за 1.50. На успех Борщева дают коэффициент 2.52.

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    Американец немного опытнее, чем Вячеслав. Однако это вряд ли поможет Майку рассчитывать на успех. Оба бойца предпочитают биться в стойке, однако показатели у Дэвиса в ударной технике гораздо хуже.

    Не стоит забывать, что Майк слишком много пропускает, а у Вячеслава 68% попаданий доходят до цели. Россиянину для успеха может хватить одного или двух точных ударов. Ставка: победа Вячеслава Борщева за 2.52.

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    Дэвис — Борщев: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Победит ли Вячеслав Борщев Майка Дэвиса на UFC Vegas 61?
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