Альварес
Мексиканец Сауль Альварес имеет 58 боев в своей профессиональной карьере (55 побед, 1 поражение и 2 ничьи). На данный момент он является обладателем поясов WBA и WBC во втором среднем весе.
Канело сейчас на пике своей карьеры, чем подтверждается его лидирующая позиция в рейтинге Р4Р. Единственное поражение ему нанес непобедимый Флойд Мейвезер в далеком 2013 году. После этого мексиканец провел 14 боев, в
В послужном списке бойца победы над Мигелем Котто, Амиром Ханом, Сергеем Ковалевым и Геннадием Головкиным.
В последних боях он победил Каллума Смита, отобрав пояс WBA, а также одолел Авни Йылдырыма. Угол турка выбросил полотенце в третьем раунде.
Сондерс
Британец Билли Сондерс пока что непобедим. В свои 31 он имеет 30 профессиональных выступлений (30 побед). Сейчас у него есть пояс чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.
В 3 из 5 последних выступлений Сондерс выигрывал решением судей. Это были бои против Мартина Мюррея, Шефата Исуфи и Давида Лемье. В двух других боях он нокаутировал в 11 раунде Марсело Косереса и заставил после 4 раунда сдаться Чарльза Адаму.
Отметим, что бои против Косереса и Мартина Мюррея были в рамках защиты титула. С последним Сондерс дрался в декабре прошлого года. После британец не провел ни одного поединка.
Отметим, что для «СуперБ» этот бой станет вторым по счету, который он проведет за пределами Великобритании.
Прогноз и ставка
Оппозиция Саулю в лице Сондерса выглядит не очень убедительной. Мексиканец без труда разобрался с последними соперниками и показал, что в свои 30 находится в отличной форме.
Отсюда и коэффициенты — 1.13 против 5.50. Ничью в бою букмекеры рассматривают с коэффициентом 21.0.
Канело имеет уверенную серию побед и в 5 последних боях трижды побеждал досрочно. Мексиканец является отличным
Кроме того, предлагаем поставить на досрочную победу Альвареса с коэффициентом 2.00.