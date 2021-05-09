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    Альварес заберет себе пояс WBO?

    Альварес — Сондерс. Прогноз (к. 3.10) и ставки на бокс 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Альварес — Сондерс
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    Сауль Альварес
    9 мая 05:00 по мск состоится объединительный бой между Канело Альваресом и Билли Сондерсом. На кону стоит звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO. Альварес — Сондерс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Альварес

    Мексиканец Сауль Альварес имеет 58 боев в своей профессиональной карьере (55 побед, 1 поражение и 2 ничьи). На данный момент он является обладателем поясов WBA и WBC во втором среднем весе.

    Канело сейчас на пике своей карьеры, чем подтверждается его лидирующая позиция в рейтинге Р4Р. Единственное поражение ему нанес непобедимый Флойд Мейвезер в далеком 2013 году. После этого мексиканец провел 14 боев, в 13 из которых выиграл.

    В послужном списке бойца победы над Мигелем Котто, Амиром Ханом, Сергеем Ковалевым и Геннадием Головкиным.

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    В последних боях он победил Каллума Смита, отобрав пояс WBA, а также одолел Авни Йылдырыма. Угол турка выбросил полотенце в третьем раунде.

    Сондерс

    Британец Билли Сондерс пока что непобедим. В свои 31 он имеет 30 профессиональных выступлений (30 побед). Сейчас у него есть пояс чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.

    В 3 из 5 последних выступлений Сондерс выигрывал решением судей. Это были бои против Мартина Мюррея, Шефата Исуфи и Давида Лемье. В двух других боях он нокаутировал в 11 раунде Марсело Косереса и заставил после 4 раунда сдаться Чарльза Адаму.

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    Отметим, что бои против Косереса и Мартина Мюррея были в рамках защиты титула. С последним Сондерс дрался в декабре прошлого года. После британец не провел ни одного поединка.

    Отметим, что для «СуперБ» этот бой станет вторым по счету, который он проведет за пределами Великобритании.

    Прогноз и ставка

    Оппозиция Саулю в лице Сондерса выглядит не очень убедительной. Мексиканец без труда разобрался с последними соперниками и показал, что в свои 30 находится в отличной форме.

    Отсюда и коэффициенты — 1.13 против 5.50. Ничью в бою букмекеры рассматривают с коэффициентом 21.0.

    Канело имеет уверенную серию побед и в 5 последних боях трижды побеждал досрочно. Мексиканец является отличным панчером и нокаутером. Вполне возможно, что Сондерс продержится половину боя, но дальше Канело сделает свое дело. Ставим на окончание поединка с 7 по 12 раунды (коэфф. 3.10).

    Кроме того, предлагаем поставить на досрочную победу Альвареса с коэффициентом 2.00.

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