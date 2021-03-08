В понедельник, 8 марта, команда Кевина Дюранта сыграет с командой Леброна Джеймса в рамках Матча всех звезд НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм» в Атланте, начнется в 04:00 по московскому времени. Команда Дюранта — команда Джеймса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Команда Дюранта

Во время драфта Кевин Дюрант немного сплоховал, ведь сразу же взял в свою команду Кайри Ирвинга, для которого нынешний сезон складывается далеко не идеально, и Джоэда Эмбиида, который, безусловно, силен, но вряд ли идеально подходит для таких скоростных и зрелищных встреч.

Следом за этим в команде Дюранта оказались Кавай Леонард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум и Джеймс Харден.

Выбранный Дюрантом защитник Девин Букер получил травму, поэтому его заменил Майк Конли. Также в команде оказались Зайон Уильямсон, Зак Лавин, Джулиус Рэндл и Никола Вучевич.

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Сам Дюрант, к сожалению, тоже травмировался, и его пришлось заменить Донованом Митчеллом.

Команда Джеймса

А вот Леброн Джеймс своим первым выбором на драфте воспользовался грамотно, взяв двукратного и действующего MVP Янниса Адетокунбо.

Вскоре он пополнил свою команду еще одним двукратным MVP в лице Стефа Карри, чьи трехочковые должны прийтись очень кстати.

Также за команду Леброна, помимо него самого, сыграют Лука Дончич, Дамиан Лиллард, Бен Симмонс, Крис Пол, Джейлен Браун, Пол Джордж, Домантас Сабонис и Руди Гобер.

Отказов или травм в команде Леброна нет, так что она готова на все 100 процентов.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество Леброну: победа команды Джеймса — 1.56, победа команды Дюранта — 2.45.

Матч всех звезд-2021 пройдет в том же формате, что и в прошлом году. Команды отыграют три четверти, после чего к результату лучшей нужно прибавить 24, чтобы узнать конечную цель. Например, если к тому времени счет будет 150:140, то решающая четверть будет длиться до того, пока кто-то не наберет 174 балла.

Достаточно взглянуть на команду Леброна, чтобы понять, что у нее имеется преимущество в подборе плеймейкеров и снайперов, тогда как команда Дюранта будет больше полагаться на тех, кто любит играть один в один.

Конечно, выиграть способен каждый, но мы больше верим в «Короля», который всегда мотивирован и настроен на максимальный результат. Наш прогноз и ставка — «победа команды Джеймса с форой -3,5» за 1.76.

Если говорить о тотале, то ожидаем примерно такую же результативность, как и в прошлом году. Очевидно, что в трех четвертях команды будут валять дурака и играть на публику, а уже в финальном отрезке включат защиту, что не помешает высокой результативности. Наш прогноз — «тотал больше 315,5» за 1.97.