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    Приведет ли Леброн свою команду к победе в Матче всех звезд?

    Команда Дюранта — команда Джеймса. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Матч всех звезд НБА 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Команда Дюранта — команда Джеймса
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    Леброн Джеймс
    В понедельник, 8 марта, команда Кевина Дюранта сыграет с командой Леброна Джеймса в рамках Матча всех звезд НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм» в Атланте, начнется в 04:00 по московскому времени. Команда Дюранта — команда Джеймса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Команда Дюранта

    Во время драфта Кевин Дюрант немного сплоховал, ведь сразу же взял в свою команду Кайри Ирвинга, для которого нынешний сезон складывается далеко не идеально, и Джоэда Эмбиида, который, безусловно, силен, но вряд ли идеально подходит для таких скоростных и зрелищных встреч.

    Следом за этим в команде Дюранта оказались Кавай Леонард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум и Джеймс Харден.

    Выбранный Дюрантом защитник Девин Букер получил травму, поэтому его заменил Майк Конли. Также в команде оказались Зайон Уильямсон, Зак Лавин, Джулиус Рэндл и Никола Вучевич.

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    Сам Дюрант, к сожалению, тоже травмировался, и его пришлось заменить Донованом Митчеллом.

    Команда Джеймса

    А вот Леброн Джеймс своим первым выбором на драфте воспользовался грамотно, взяв двукратного и действующего MVP Янниса Адетокунбо.

    Вскоре он пополнил свою команду еще одним двукратным MVP в лице Стефа Карри, чьи трехочковые должны прийтись очень кстати.

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    • Также за команду Леброна, помимо него самого, сыграют Лука Дончич, Дамиан Лиллард, Бен Симмонс, Крис Пол, Джейлен Браун, Пол Джордж, Домантас Сабонис и Руди Гобер.

    Отказов или травм в команде Леброна нет, так что она готова на все 100 процентов.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество Леброну: победа команды Джеймса — 1.56, победа команды Дюранта — 2.45.

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    Матч всех звезд-2021 пройдет в том же формате, что и в прошлом году. Команды отыграют три четверти, после чего к результату лучшей нужно прибавить 24, чтобы узнать конечную цель. Например, если к тому времени счет будет 150:140, то решающая четверть будет длиться до того, пока кто-то не наберет 174 балла.

    Достаточно взглянуть на команду Леброна, чтобы понять, что у нее имеется преимущество в подборе плеймейкеров и снайперов, тогда как команда Дюранта будет больше полагаться на тех, кто любит играть один в один.

    Конечно, выиграть способен каждый, но мы больше верим в «Короля», который всегда мотивирован и настроен на максимальный результат. Наш прогноз и ставка — «победа команды Джеймса с форой -3,5» за 1.76.

    Если говорить о тотале, то ожидаем примерно такую же результативность, как и в прошлом году. Очевидно, что в трех четвертях команды будут валять дурака и играть на публику, а уже в финальном отрезке включат защиту, что не помешает высокой результативности. Наш прогноз — «тотал больше 315,5» за 1.97.

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