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    Алькарас: Надеюсь, я смогу выиграть 24 турнира «Большого шлема»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свои шансы сравняться с сербом Новаком Джоковичем по количеству побед в турнирах «Большого шлема».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    37-летний Джокович наряду с Маргарет Корт является рекордсменом по титулам «Шлемов» в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24.

    «Верю ли я, что смогу выиграть 24 турнира "Большого шлема"? Не знаю, но я надеюсь на это. Когда я разговаривал с Хуаном Карлосом [тренер Алькараса] перед финалом, он сказал мне: "Ты будешь бороться за свой третий титул 'Большого шлема', и ты знаешь, насколько сложно выиграть 'мэйджор', а у Джоковича их 24". Это невероятно. Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу продолжать идти вперед и посмотрим, сколько турниров "Большого шлема" я выиграю до конца карьеры. Надеюсь, я доберусь до 24», — приводит Tennis World слова Алькараса.

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    9 июня 21-летний Алькарас победил немца Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). Благодаря этой победе он поднялся на второе место в рейтинге АТР.

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