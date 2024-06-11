Алькарас: Надеюсь, я смогу выиграть 24 турнира «Большого шлема»

Испанский теннисистоценил свои шансы сравняться с сербомпо количеству побед в турнирах «Большого шлема».

37-летний Джокович наряду с Маргарет Корт является рекордсменом по титулам «Шлемов» в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24.

«Верю ли я, что смогу выиграть 24 турнира "Большого шлема"? Не знаю, но я надеюсь на это. Когда я разговаривал с Хуаном Карлосом [тренер Алькараса] перед финалом, он сказал мне: "Ты будешь бороться за свой третий титул 'Большого шлема', и ты знаешь, насколько сложно выиграть 'мэйджор', а у Джоковича их 24". Это невероятно. Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу продолжать идти вперед и посмотрим, сколько турниров "Большого шлема" я выиграю до конца карьеры. Надеюсь, я доберусь до 24», — приводит Tennis World слова Алькараса.

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9 июня 21-летний Алькарас победил немца Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2). Благодаря этой победе он поднялся на второе место в рейтинге АТР.