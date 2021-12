Барти — теннисистка года по версии WTA

Австралийкастала игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

В текущем сезоне на ее счету победа на Уимблдоне и на четырех турнирах WTA.

25-летняя Барти — первая ракетка мира. Она стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в миксте.

Другими обладателями премий WTA Player Awards за 2021 год стали:

«Команда года» — чешcкие теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

«Прогресс года» — чешка Барбора Крейчикова.

«Новичок года» — британка Эмма Радукану.

«Возвращение года» — испанка Карла Суарес Наварро.

And finally...

🖐 Tour-leading five WTA titles in 2021

🙌 Reigning Wimbledon champion

☝️ Third straight Year-End World No.1 ranking@ashbarty receives the honor of WTA Player of the Year for the second time in her career 🏆 pic.twitter.com/awUBReudMV