Греческий теннисистне будет участвовать в Итоговом турнире ATP, сообщает пресс-служба турнира.

Согласно представленной информации, грек получил травму локтя. На его замену уже был вызван представитель Великобритании Кэмерон Норри.

🇬🇷 @steftsitsipas has withdrawn from the #NittoATPFinals due to a right elbow injury.

Wishing you all the best in your recovery, Stef 🙏#NittoATPFinals pic.twitter.com/JEbmproNeF