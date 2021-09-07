Саккари обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал US Open

Мария Саккари Фото: twitter.com/usopen
В матче четвертого круга Саккари одержала волевую победу над Бьянкой Андрееску из Канады — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.
Встреча продолжалась три с половиной часа.
Мария выполнила 8 подач навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Саккари станет чешская теннисистка Каролина Плишкова, обыгравшая в четвертом раунде россиянку Анастасию Павлюченкову.
The quarters are on 🔒 pic.twitter.com/PbaDvj20P3— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021