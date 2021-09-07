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    Саккари обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал US Open

    Теннис US Open WTA Прогнозы на теннис
    Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Мария Саккари
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    Мария Саккари

    В матче четвертого круга Саккари одержала волевую победу над Бьянкой Андрееску из Канады — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

    Встреча продолжалась три с половиной часа.

    Мария выполнила 8 подач навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Саккари станет чешская теннисистка Каролина Плишкова, обыгравшая в четвертом раунде россиянку Анастасию Павлюченкову.

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