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    Циципас проиграл Алькарасу в третьем круге US Open

    Теннис US Open ATP Стефанос Циципас Прогнозы на теннис
    Грек Стефанос Циципас сенсационно проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Третья ракетка мира потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса — 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

    Встреча продолжалась 4 часа 11 минут.

    18-летний Алькарас за это время выполнил 2 подачи навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Циципас сделал 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и выиграл на приеме 8 геймов.

    Алькарас стал самым молодым теннисистом с 1992 года, которому удалось выйти в четвертый раунд на турнире «Большого шлема».

    Кроме того, Карлос впервые обыграл соперника из топ-10.

    В четвертом круге Алькарас сыграет с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, который занимает 141-е место в рейтинге ATP.

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