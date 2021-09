Циципас проиграл Алькарасу в третьем круге US Open

Грексенсационно проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Третья ракетка мира потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса — 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 4 часа 11 минут.

18-летний Алькарас за это время выполнил 2 подачи навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Циципас сделал 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и выиграл на приеме 8 геймов.

Алькарас стал самым молодым теннисистом с 1992 года, которому удалось выйти в четвертый раунд на турнире «Большого шлема».

Кроме того, Карлос впервые обыграл соперника из топ-10.

That. Was. Wild.

The final two points of an incredible match between Alcaraz and Tsitsipas. pic.twitter.com/HExTR6qH1o