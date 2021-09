Сербвышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче второго раунда первая ракетка мира одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором из Нидерландов — 6:2, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.

Новак за это время реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов, выполнил 12 подач навылет и совершил 4 двойные ошибки.

Four sets down, 17 to go. pic.twitter.com/lFoGWEeugc