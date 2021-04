Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Россиянинвышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в эти дни в Майами (США).

В матче 1/4 финала Рублев одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 7:5, 7:6 (9:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Российский теннисист за это время выполнил 5 подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

В полуфинале Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача, который одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 2:6, 6:3, 6:4.

Рублев впервые в карьере дошел до полуфинала «Мастерса».

Ruthless Rublev 🔥@AndreyRublev97 pushes past a valiant Sebastian Korda 7-5 7-6(7) to reach his first Masters 1000 semi-final. #MiamiOpen pic.twitter.com/lpEoGNy85P