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    Самсонова уступила Саккари в третьем круге турнира в Майами

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    Россиянка Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертый круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США), призовой фонд которого составляет 3,26 млн. долларов.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В матче третьего круга турнира российская теннисистка проиграла в двух сетах представительнице Греции Марии Саккари — 0:6, 1:6 .

    Самсонова 4 раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и ни разу не забрала подачу соперницы из пяти возможностей.

    Гречанка сделала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати.

    За выход в четвертьфинал Саккари поборется с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая взяла верх над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

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