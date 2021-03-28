Самсонова уступила Саккари в третьем круге турнира в Майами

Россиянкане сумела пробиться в четвертый круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США), призовой фонд которого составляет 3,26 млн. долларов.

В матче третьего круга турнира российская теннисистка проиграла в двух сетах представительнице Греции Марии Саккари — 0:6, 1:6 .

Самсонова 4 раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и ни разу не забрала подачу соперницы из пяти возможностей.

Гречанка сделала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати.

За выход в четвертьфинал Саккари поборется с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая взяла верх над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.